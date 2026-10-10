Uno studio di Vittorio Ricci rivela la collaborazione di mons. Giuseppe De Bonis promotore del culto della Madonna della Sanità di Vallecorsa con San Bartolo Longo ideatore del Santuario della Madonna del Rosario di Pompei

Stefano Stefanini

NewTuscia – ORTE – Lo storico Vittorio Ricci nel suo testo “Un Santuario Cajetano. Storia della Cappella di Maria SS.ma della Sanità di Vallecorsa” ha posto in risalto il rapporto di amicizia, collaborazione spirituale ed editoriale tra san Bartolo Longo e mons. Giuseppe De Bonis di Vallecorsa.

De Bonis contribuì alla diffusione della devozione alla Madonna del Rosario di Pompei attraverso vari articoli sul periodico Il Rosario e la Nuova Pompei. Nel 1887 pubblicò Spine e Rose pompeiane, racconto delle difficoltà (“spine”) e dei frutti spirituali (“rose”) legati alla nascita del Santuario. Nello stesso anno partecipò all’Incoronazione della Madonna di Pompei, inviando un inno.

San Bartolo Longo lo definì «un nostro pregevole amico» e ne riconobbe il ruolo nella memoria storica dell’opera pompeiana. Il legame creò un ponte tra Pompei e Vallecorsa (Frosinone), dove De Bonis promuoveva la devozione alla Madonna della Sanità.

Le fonti indicano la profonda fiducia di Longo in De Bonis, considerato anche un possibile continuatore della sua missione, pur senza una nomina formale.

Il documento ricostruisce il profondo rapporto di amicizia e collaborazione spirituale ed editoriale tra Bartolo Longo e monsignor Giuseppe De Bonis. La stima di Longo verso De Bonis fu tale da considerarlo una figura capace di proseguire la sua missione, pur in assenza di una formale designazione come successore.

Monsignor Giuseppe De Bonis ebbe un ruolo di primo piano nella nascita e nella diffusione dell’opera pompeiana. Non fu soltanto amico di Bartolo Longo, ma un collaboratore attivo: attraverso gli articoli pubblicati su Il Rosario e la Nuova Pompei contribuì autorevolmente a far conoscere il Santuario e a diffondere la devozione mariana.

Pur rimanendo a Vallecorsa, dove promuoveva il culto della Madonna della Sanità, De Bonis entrò profondamente nella missione di Longo, che gli riconobbe grande fiducia e lo considerò una figura potenzialmente capace di proseguire la sua opera.

Vallecorsa ospita il Santuario della Madonna della Sanita’, culto diffuso nella Tuscia Viterbese ad Orte Scalo a partire dall’Anno Mariano 1955 dal primo parroco Padre Geremia Subiaco, nativo di Vallecorsa.

San Bartolo Longo

Un giovane Giuseppe De Bonis