NewTuscia – ROMA – Stamattina, venerdì 9 ottobre 2026, è stata deposta dall’Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia una corona d’alloro al Sacello del Milite Ignoto presso l’Altare della Patria, per celebrare gli 80 anni dalla fondazione del Sodalizio che raggruppa i Sottufficiali delle Forze Armate e delle Forze di Polizia.

“Sono trascorsi ottanta anni da quel lontano 1946 nel quale i Sottufficiali decisero di costituire il nostro sodalizio – dichiara Gaetano Ruocco, Presidente Nazionale dell’ANSI– un’associazione che oggi ha sezioni in tutta Italia e si batte per la tutela dei Valori Nazionali e per valorizzare la professionalità e la dignità dei Sottufficiali in servizio e in quiescenza.”

ANSI, Associazione Nazionale Sottufficiali d’Italia