Dal 13 al 24 ottobre incontri, formazione e confronto tra imprese, professionisti, studenti e cittadini

Gran finale il 24 ottobre a Palazzo M con Maurizio Cheli, Giovanna Baldo e Federico Colli

NewTuscia – LATINA – Torna Nova Days, il festival dell’innovazione che dal 13 al 24 ottobre porterà a Latina una nuova stagione di incontri, formazione, conoscenza e ispirazione. Dopo il successo della prima edizione, l’iniziativa si prepara a coinvolgere nuovamente il tessuto imprenditoriale e sociale del territorio con 13 appuntamenti gratuiti, distribuiti in diverse location della città, e un grande evento conclusivo in programma sabato 24 ottobre a Palazzo M.

La prima edizione aveva registrato oltre 1.500 partecipanti complessivi, con più di 200 imprenditori presenti all’evento finale, confermando l’interesse del territorio verso iniziative capaci di offrire contenuti di qualità, opportunità di crescita e occasioni di confronto.

Dodici giorni per portare innovazione, conoscenza e opportunità sul territorio

Nova Days 2026 propone un calendario che affronta il tema dell’innovazione da prospettive differenti. Non soltanto intelligenza artificiale e nuove tecnologie, ma anche evoluzione del lavoro, industria farmaceutica, comunicazione, recruiting, Terzo Settore, robotica, sicurezza, benessere e sviluppo del territorio.

“L’obiettivo – afferma Riccardo Angelo Colabattista, ideatore di Nova Days- è rendere accessibili conoscenze, esperienze e strumenti che spesso rimangono confinati nei grandi appuntamenti nazionali, creando occasioni concrete di aggiornamento e formazione anche per le piccole e medie imprese della provincia di Latina. Gli eventi si svolgeranno in spazi diversi della città, coinvolgendo aziende, professionisti, associazioni, scuole e realtà formative. Una formula diffusa che punta a valorizzare non soltanto i contenuti degli incontri, ma anche i luoghi e i protagonisti che ogni giorno contribuiscono allo sviluppo del territorio”.

Tutti gli appuntamenti saranno gratuiti e aperti al pubblico, con l’intento di favorire la più ampia partecipazione possibile di imprenditori, professionisti, giovani, studenti e cittadini.

Il 24 ottobre a Palazzo M il grande evento finale con tre ospiti internazionali

Il momento più atteso di Nova Days 2026 sarà sabato 24 ottobre, dalle ore 15:00 alle 19:00, a Palazzo M, dove tre protagonisti con percorsi professionali e personali di livello internazionale si alterneranno sul palco per condividere esperienze, conoscenze e riflessioni sul futuro.

Maurizio Cheli, astronauta italiano che nel 1996 ha partecipato alla missione NASA STS-75 a bordo dello Space Shuttle Columbia, porterà la propria esperienza nel mondo dell’esplorazione spaziale, della tecnologia e della gestione delle situazioni complesse. Un racconto che intreccia preparazione, capacità decisionale, lavoro di squadra e superamento dei limiti.

Giovanna Baldo, già Amministratore Delegato della filiale italiana di Abbott Medical e General Manager di Abbott Vascular, offrirà una prospettiva sul mondo della leadership, della gestione delle persone e della crescita aziendale, attraverso l’esperienza maturata ai vertici di una realtà internazionale nel settore medicale.

Federico Colli, atleta estremo ed esploratore, racconterà il valore della determinazione, della preparazione mentale e della resilienza, mostrando come la capacità di affrontare sfide straordinarie possa diventare un insegnamento anche per la vita professionale e imprenditoriale.

“L’evento di chiusura previsto per il 24 ottobre – continua Riccardo Angelo Colabattista – sarà un’occasione di alta formazione e ispirazione, pensata per offrire ai partecipanti strumenti di riflessione e nuovi punti di vista applicabili anche alla quotidianità delle imprese. Questo evento lo abbiamo pensato per portare a Latina personalità di livello internazionale e mettere a disposizione di tutta la città le loro conoscenze ed esperienza affinché possano essere di riferimento per la crescita delle imprese e degli imprenditori del territorio”.

La partecipazione è gratuita, ma i posti sono limitati ed è obbligatoria la prenotazione.

Per iscriversi all’evento finale del 24 ottobre: https://www.eventbrite.it/e/1998545937699?aff=oddtdtcreator

Nova Days, Un progetto indipendente che nasce dalle imprese e guarda al futuro del territorio

“Nova Days è un progetto completamente indipendente, pensato, ideato e realizzato da Factory M, agenzia di marketing e comunicazione di Latina – conclude Riccardo Angelo Colabattista -, con l’ambizione di costruire un appuntamento annuale di riferimento per l’innovazione e la cultura d’impresa nella provincia. Un’iniziativa nata dalla convinzione che anche un territorio come quello pontino possa esprimere progettualità ambiziose, attrarre competenze e protagonisti di rilievo nazionale e internazionale e generare occasioni di sviluppo senza dover necessariamente guardare alle grandi città”.

Informazioni e iscrizioni

Il programma completo degli appuntamenti è disponibile su www.novadays.it, attraverso cui è possibile consultare gli eventi e prenotare gratuitamente la propria partecipazione.

Contatti: 393 9110873 oppure mail info@novadays.it