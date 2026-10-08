NewTuscia – ROMA – “Gratuità dei trasporti per gli studenti: i giovani under 26 della Regione Lazio, già in possesso dell’abbonamento Metrebus Lazio Studenti, potranno viaggiare gratis sulle nuove linee delle Unità di Rete (UdR) per l’anno scolastico 2026-2027.
Il servizio gratuito si attiverà all’interno della singola UdR del primo utilizzo, attraverso l’emissione di un titolo speciale gratuito collegato al codice fiscale dello studente. Per attuare questa misura, che interessa circa 30.000 studenti (stima Cotral), la Regione Lazio ha stanziato 3 milioni di euro a copertura dei costi.
Grazie a questa delibera proposta dall’assessore regionale ai trasporti Ghera, approvata oggi dalla Giunta Rocca, ribadiamo il nostro impegno a sostenere economicamente le famiglie e a ad uniformare le agevolazioni tariffarie a quelle già previste per over 70 e persone con disabilità.
Il provvedimento ha carattere straordinario, sperimentale e temporaneo. Con tale iniziativa vogliamo accompagnare gli utenti nella fase di transizione verso il nuovo sistema di trasporto pubblico locale, senza modificare in modo strutturale le tariffe regionali per il futuro.” è quanto dichiara Marika Rotondi (Fdi) Consigliere Regionale del Lazio.