NewTuscia – ROMA – “Coprire la scritta ‘Qui nessuno è straniero’ davanti a una scuola è un gesto dal significato politico inequivocabile. Il blitz di Azione Frontale al liceo Amaldi di Tor Bella Monaca non è una semplice provocazione: è un attacco ai valori dell’inclusione e della convivenza democratica”.

Lo dichiara Giovanni Barbera, segretario della Federazione di Roma, Castelli e Litoranea di Rifondazione Comunista e membro della Direzione nazionale del PRC.

“Il fascismo non diventa più presentabile perché sostituisce il manganello con un manifesto. Roma non può continuare a essere teatro di iniziative di propaganda neofascista, tanto meno davanti alle scuole. Chiediamo alle autorità competenti di verificare le attività di queste organizzazioni, la cui propaganda è in netto contrasto con i principi della nostra Costituzione, e di procedere, quando ricorrano i presupposti di legge, al loro scioglimento e alla chiusura delle sedi. La Costituzione antifascista non può restare una dichiarazione di principio”.

“Alle studentesse, agli studenti e al personale scolastico dell’Amaldi esprimiamo piena solidarietà. Tor Bella Monaca ha bisogno di scuole, servizi e diritti, non di propaganda neofascista. Chi tenta di cancellare un messaggio di accoglienza dimostra quanto sia importante continuare a difenderlo”, conclude Barbera.