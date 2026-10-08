NewTuscia – ROMA – “Unità è la parola chiave per continuare a vincere, bisogna allargare sempre di più l’area di chi si riconosce nel nuovo progetto del Pd e del campo largo, aggregando tutte le forze di centrosinistra che credono nel cambiamento e non nella palude”.

Sabato 10 ottobre alle ore 10, dichiara Pedica presidente CDem, presso il Teatro Belli in piazza Apollonia a Trastevere, si terrà l’assemblea dell’area Dem di Cantiere Democratico dal tema: “oltre il campo largo” dove parteciperanno molti esponenti del Pd.

“Solo con il rimescolamento delle idee si superano gli steccati e si torna a vincere”, continua Pedica, “e sono convinto che il Pd si debba affermare con la forza dei contenuti di un programma chiaro e convincente. Bisogna lavorare per un partito e un movimento di partiti uniti e forti. E questo è un ottimo stimolo per aprire un campo largo non solo alla sinistra e al centro ma anche a tutti i delusi degli altri partiti. Si può crescere uniti anche nelle diversità di pensiero. Alcuni programmi si possono condividere, anche come stiamo facendo con i 5stelle” aggiunge.