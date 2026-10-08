NewTuscia – ROMA – Riceviamo e pubblichiamo:

Maltempo e allagamenti a Pomezia: ennesimo giovedì di disagi nel sottopasso del Selene. Assente la comunicazione istituzionale sull’allerta meteo.

Le intense precipitazioni che hanno colpito Pomezia nella mattinata di oggi hanno nuovamente messo in luce i cronici problemi di tenuta della rete viaria e delle infrastrutture cittadine.

A farne le spese maggiori sono stati ancora una volta gli automobilisti ed i pendolari: il sottopasso della Pontina nei pressi dell’Hotel Selene (via Silvio Spaventa) è rimasto invaso dall’acqua, causando forti rallentamenti, pericoli per i conducenti e pesanti disagi alla viabilità cittadina e di scorrimento.

Una situazione di perenne emergenza sulla quale eravamo intervenuti ad Agosto 2022 approvando il progetto per l’adeguamento e la messa in sicurezza dell’area contro i rischi di allagamento. Ed è per conoscere appunto lo stato di questo progetto che abbiamo presentato un’interrogazione, cosi da capire cosa è stato fatto in questi 4 anni!

Ci chiediamo inoltre come mai non sia più buona abitudine segnalare ai cittadini, tramite i canali ufficiali del Comune, gli avvisi di allerta meteo diramati dalla protezione civile.

La mancata informazione preventiva ha lasciato i cittadini privi delle necessarie raccomandazioni di prudenza e non ha consentito la pianificazione di percorsi alternativi prima del verificarsi dei blocchi del traffico.

Chiediamo con urgenza chiarimenti sia sullo stato e sull’efficacia degli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico previsti nel sottopasso del Selene, sia sulle ragioni del mancato utilizzo dei canali informativi ufficiali per segnalare tempestivamente l’allerta meteo alla popolazione.