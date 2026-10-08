NewTuscia – SAN QUIRICO – In mezzo ai boschi maremmani di San Quirico un piccolo centro cinofilo – il Golden Oaks – si distingue per la grande passione e l’efficacia nell’addestrare i cani. Chi frequenta questa struttura può riconoscere fina dalle prime sessioni l’utilità dei metodi di addestramento sui nostri amici pelosi. Fermezza e giocosita’ sono alla base di tutto, nello spazio creato da Alessandra, addestratore ENCI. Dare regole precise ad un cane e fare in modo che le rispetti è compatibile con il divertimento per l’animale, aiutandolo così ad imparare in allegria. Ovviamente quando necessario si ricorre a qualche richiamo deciso, interrompendo il gioco.

Chi può usufruire dei servizi offerti?

“Il nostro campo, Golden Oaks, è aperto a tutti”, ha dichiarato Alessandra “senza distinzione di razza o età, nessun cane è escluso. Se siete curiosi di scoprire di più sui vostri amici a quattro zampe e vedere veramente tutti i loro talenti, o semplicemente fargli passare del buon tempo di qualità in vostra compagnia, contattateci.”

Quali sono i principali servizidael Golden Oaks?

“Ogni binomio che viene a trovarci (cane e padrone) è unico e merita di essere ricompensato con un percorso di formazione altrettanto speciale.

Ogni percorso è infatti personalizzato nel rispetto più completo delle esigenze di ogni proprietario e di ogni amico a quattro zampe”

E per chi è solo interessato a far muovere il cane?

“La nostra area di sgambamento è sempre aperta e disponibile, pronta ad accogliere i nostri amici pelosi”.

Golden Oaks si trova in via della Polvere a San Quirico (Sorano) – Cap 58010. Per maggiori informazioni contattare Alessandra al numero: 333 66 32 465 oppure inviare una email all’indirizzo alerio2002@gmail.com.

Facebook: campo addestramento Golden Oaks

Instagram: _golden_oaks_