NewTuscia – BASSANO IN TEVERINA – Antiquariato, vintage, artigianato e collezionismo tornano protagonisti nel centro storico di Bassano in Teverina. Domenica 11 ottobre, dalle 8 alle 19, il borgo ospiterà un nuovo appuntamento con il Car Boot Sale.

Per l’intera giornata le vie del centro storico accoglieranno espositori e appassionati, con una proposta che spazierà dai mobili e dagli oggetti d’epoca alle opere d’arte, dalle decorazioni ai prodotti artigianali, passando per pezzi da collezione e curiosità di ogni genere.

Il Car Boot Sale rappresenta ormai un appuntamento capace di unire la passione per il vintage e l’antiquariato alla scoperta del territorio. Un’occasione per curiosare tra le bancarelle, incontrare espositori e collezionisti e, allo stesso tempo, trascorrere una giornata tra le vie e gli scorci del borgo di Bassano in Teverina.

Comune di Bassano in Teverina