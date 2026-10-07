NewTuscia – LATINA – Garantire la continuità dei servizi essenziali di pulizia nelle sedi del Comune di Latina, compresi i centri anziani, e tutelare i livelli occupazionali dei 25 lavoratori attualmente impiegati nel servizio. Sono queste le principali garanzie fornite dal sindaco di Latina, Matilde Celentano, al segretario generale del Sindacato CLAS, Davide Favero, nel corso dell’incontro svoltosi presso il Comune di Latina.

La riunione è stata richiesta dal Sindacato CLAS a seguito delle preoccupazioni manifestate dai lavoratori impegnati nei servizi di pulizia dei palazzi comunali, recentemente passati alle dipendenze della nuova società Coopservice, aggiudicataria dell’appalto. Nel corso del confronto, il Sindacato ha rappresentato all’Amministrazione le istanze dei lavoratori e le criticità emerse in relazione al passaggio di appalto, con particolare riferimento al timore di una possibile riduzione o esclusione di alcuni servizi di pulizia, compresi quelli svolti presso i centri sociali e i centri anziani della città.

“Abbiamo rappresentato al sindaco Celentano le istanze dei lavoratori e le criticità emerse a seguito del passaggio di appalto – dichiara il segretario generale di CLAS, Davide Favero – Il confronto ci ha consentito di affrontare e chiarire alcune questioni che erano rimaste irrisolte, in particolare per quanto riguarda i servizi presso i centri sociali della città. Abbiamo ricevuto rassicurazioni importanti sulla prosecuzione dell’intero servizio e sulla volontà dell’Amministrazione di garantire la continuità occupazionale”.

Nel corso dell’incontro, al quale hanno partecipato anche il direttore generale del Comune di Latina, Agostino Marcheselli, il segretario nazionale di CLAS, Simona Rossi Querin, e la rappresentante sindacale CLAS Annamaria De Benedetti, il sindaco ha confermato che i servizi di pulizia proseguiranno senza riduzioni del personale e mantenendo le condizioni precedenti, includendo anche le attività presso i centri anziani.

Per il Sindacato CLAS si tratta di un passaggio importante, che consente di fare chiarezza sulle prospettive occupazionali dei lavoratori e sulla continuità di un servizio indispensabile per il funzionamento e il decoro delle strutture comunali.

“Ringraziamo il sindaco Matilde Celentano per la disponibilità e l’attenzione dimostrate nei confronti dei lavoratori che rappresentiamo – conclude Favero –Parliamo di lavoratrici e lavoratori che svolgono un’attività spesso poco visibile e non sempre adeguatamente riconosciuta, ma fondamentale per garantire igiene, sanificazione e decoro degli ambienti comunali. La tutela dell’occupazione e la garanzia della continuità del servizio rappresentano per noi una priorità e continueremo a monitorare con attenzione l’evoluzione della situazione”.