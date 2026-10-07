NewTuscia – RIETI – I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Rieti hanno denunciato in stato di libertà un 55enne residente nella provincia di Rieti, già noto alle forze dell’ordine, ritenuto responsabile del reato di furto aggravato.

I fatti si sono svolti all’interno di un esercizio commerciale del centro cittadino dove l’uomo, approfittando di un momento di disattenzione del proprietario, un 54enne del luogo, si è impossessato dello smartphone di quest’ultimo, temporaneamente lasciato incustodito sul bancone della cassa.

A seguito della denuncia sporta dal titolare dell’esercizio commerciale, i militari dell’Arma hanno avviato tempestive e approfondite indagini.

L’attività investigativa, condotta mediante l’acquisizione di testimonianze e l’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti nel negozio, ha consentito di raccogliere elementi utili all’identificazione del presunto autore del furto che è stato deferito alla Procura della Repubblica di Rieti.

L’operazione si inserisce nel quadro delle costanti attività di controllo del territorio svolte dal Comando Provinciale dei Carabinieri di Rieti. Attraverso l’impiego capillare del servizio di pronto intervento, l’Arma conferma il proprio impegno nella prevenzione e nel contrasto dei reati contro il patrimonio a tutela della sicurezza dei cittadini e del tessuto economico locale.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giu