NewTuscia – ROMA – “Il 7 ottobre 2023 il male assoluto si manifestò nuovamente nella storia del mondo, attraverso l’aggressione di Hamas ad Israele. Fu un atto di guerra efferato, che ha innescato una spirale di odio ancora oggi, purtroppo, in corso. La tragedia del popolo israeliano e del popolo di Gaza rappresentano un grido di dolore cui non siamo mai rimasti indifferenti. L’Italia, anche grazie all’impegno umanitario del Ministro degli Esteri Tajani, ha sempre instancabilmente operato per la pace. E continuerà a farlo, nella certezza che solo attraverso la pace si realizza il senso pieno della libertà”. Lo dichiara il deputato di Forza Italia e Segretario di Presidenza della Camera Francesco Battistoni