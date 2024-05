NewTuscia – PARMA – Si svolgerà a Parma l’1 e 2 giugno 2024 il X° MEMORIAL LUIGI PRATIZZOLI Incontro per Rappresentative Regionali Ci/e a cui prenderà parte anche il Lazio. Della rappresentativa faranno parte due giovanissimi atleti della Finass Assicurazioni Atletica Viterbo che negli ultimi periodi si sono messi all’attenzione dei responsabili del settore tecnico della fidal regionale, grazie agli ottimi risultati agonistici conseguiti ad aprile e maggio nelle manifestazioni regionali a cui hanno preso parte.

Convocato Riccardo Cianchelli nel lancio del martello, recente vincitore delle fasi di qualificazioni dei CdS a Rieti e vincitore anche delle finali regionali con misure che lo collocano al 6° posto nazionale nella specialità nella sua categoria. Convocata anche Matilde Casini negli 80m. e nella staffetta 4x100m. che si è messa in luce nelle recenti manifestazioni laziali con ottimi tempi sia negli 80m. nei 150m. e nel salto con l’asta, una delle migliori specialiste nazionali tra le nate nel 2010. Soddisfazione per i tecnici di riferimento dei due atleti, Linda Misuraca, Umberto Battistin e Leonardo Bargagli, a cui vanno i complimenti del presidente Misuraca per l’ottimo lavoro svolto in allenamento al Campo Scuola di Viterbo. (G.M.)