NewTuscia – ROMA – “Auguri di buon lavoro a Massimiliano Giansanti, confermato all’unanimità alla guida di Confagricoltura. Lo attende un lavoro importante per continuare, soprattutto in ambito europeo, nell’azione di tutela dei nostri prodotti e aziende, valorizzando l’intero settore agricolo italiano. Un percorso già intrapreso insieme in questi anni attraverso una proficua collaborazione con i vari livelli operativi di Confagricoltura che auspico possa rinnovarsi”.