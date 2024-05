NewTuscia – VITERBO – Il Ministro dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste, Francesco Lollobrigida, torna nella Tuscia in due appuntamenti di rilievo previsti per mercoledì 29 maggio.

Il primo si terrà alle ore 9.00 presso lo stabilimento di Assofrutti a Caprarola, dove il Ministro incontrerà i corilicoltori della zona. Questo incontro rappresenta una grande opportunità per discutere delle sfide che il settore sta affrontando, nonché per presentare le eccellenze del territorio in termini di qualità e innovazione. Quello della frutta a guscio è infatti un settore di grande importanza per l’economia locale e nazionale e la sua produzione rappresenta un’eccellenza della Tuscia.

Il secondo appuntamento avrà luogo alle ore 10.30 a Viterbo, in Via Saffi, dove il Ministro inaugurerà la nuova sede dell’ICQRF, l’Ispettorato Centrale della tutela della Qualità e della Repressione Frodi dei prodotti agroalimentari. L’ICQRF è l’organo di controllo ufficiale del Ministero, impegnato nella lotta contro le frodi agroalimentari e nella salvaguardia della qualità dei nostri prodotti. L’inaugurazione della nuova sede a Viterbo rappresenta un passo significativo nella promozione della sicurezza alimentare e nella protezione del Made in Italy.

La presenza del Ministro Lollobrigida in questi due appuntamenti evidenzia l’importanza che il Governo attribuisce alla valorizzazione delle eccellenze locali e alla lotta contro le frodi alimentari, elementi essenziali per la crescita e la sostenibilità del settore agroalimentare, anche nel nostro territorio.

Coordinamento provinciale Fratelli d’Italia Viterbo