NewTuscia – TARQUINIA – I primi interventi saranno su viabilità ed “Estate Tarquiniese””. Lo afferma il candidato sindaco alle elezioni comunali di Tarquinia Francesco Sposetti. “Per il centro storico riapriremo l’anello e adotteremo un piano di rimodulazione estiva in via sperimentale della Ztl, con giorni e orari da concordare, fino al 30 settembre – prosegue Sposetti –.

Elimineremo il biglietto a pagamento dei parcheggi al Lido, dopo le 21. Toglieremo la postazione semaforica all’altezza dell’incrocio tra le scuole elementari e l’ospedale”. Subito provvedimenti anche per il programma estivo delle manifestazioni. “Realizzeremo una stagione teatrale per luglio e agosto al chiostro San Marco – dichiara il candidato sindaco -. Allestiremo spazi attrezzati per spettacoli e intrattenimento e faremo l’immediata calendarizzazione e promozione degli eventi a Tarquinia e al Lido fino a settembre”.