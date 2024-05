NewTuscia – TERNI – La Provincia di Terni informa che sono terminati i lavori di riqualificazione delle pavimentazioni stradali a Farnetta e Piediluco. I due cantieri, per un importo complessivo di 277mila euro, erano stati aperti per sistemare alcuni tratti particolarmente danneggiati e sui quali ora sono state ripristinate le normali condi9zioni di sicurezza per chi viaggia. La Provincia ha investito 100mila euro sulla Sp 82, fra il centro abitato di Farnetta e la zona più prossima alle aree residenziali con l’eliminazione degli avvallamenti e delle fessurazioni esistenti.

A Piediluco invece 177mila euro sono stati utilizzati sulla Sp 79 al fine di migliorare ulteriormente le condizioni di percorribilità nella zona del cimitero pubblico. In entrambi i lavori si è tenuto conto dell’importanza dei tratti stradali per il traffico civile, per quello commerciale e per quello turistico, in vista dell’inizio della stagione estiva. Con la chiusura dei cantieri sono cessate le ordinanze che modificavano la circolazione. Sono stati pertanto eliminati i sensi unici alternati ed è stato ripristinato il normale transito veicolare.