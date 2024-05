NewTuscia – TERNI – Torna ad illuminarsi la Torretta di Palazzo Bazzani, sede della Prefettura e della Provincia di Terni. Il prossimo 30 maggio in occasione della Giornata Mondiale della Sclerosi Multipla, la Torretta verrà illuminata con il colore rosso, simbolo dell’iniziativa che l’Aism celebrerà anche sul territorio ternano.

In collaborazione con la Prefettura, la Torretta sarà poi illuminata con il tricolore italiano il 1° e 2 giugno in occasione delle celebrazioni per la Festa della Repubblica.