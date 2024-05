NewTuscia – VITERBO – Venerdì 31 Maggio alle ore 17.00 presso l’OpenHub Lazio di Viterbo sito in via Luigi Rossi Danielli 11, si svolgerà l’evento gratuito dal titolo “Astronomia dalla Tuscia – Galileo e la Tuscia”, evento co-progettato con l’associazione scientifica astronomica “Nuova Pegasus” in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico “Monte Rufeno”

Una breve dissertazione sui luoghi della Tuscia attraversati da Galileo Galilei nei suoi viaggi verso Roma e delle sue osservazioni astronomiche.

L’evento, in collaborazione con l’associazione scientifica astronomica “Nuova Pegasus” in collaborazione con l’Osservatorio Astronomico “Monte Rufeno” è stato selezionato tra le proposte pervenute in risposta alla call “OpenCultura”, promossa da OpenHub Lazio.

Il luogo dell’evento, l’OpenHub Lazio di Viterbo, è uno spazio fisico dedicato all’incontro tra cittadinanza, amministrazioni pubbliche, terzo settore, università, scuole ed imprese. L’Hub è aperto al territorio e offre servizi pubblici gratuiti alla persona e alle imprese, nonché iniziative sociali e culturali.

L’ingresso è libero e gratuito, ma si consiglia di prenotare il proprio posto attraverso il portale www.openhublazio.it; è inoltre possibile inviare una mail all’indirizzo viterbo@openhublazio.it o chiamare il numero verde 800 985099.