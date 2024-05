NewTuscia – ROMA – Il club ringrazia il tecnico per l’eccellente lavoro svolto nelle due stagioni in amaranto alla guida dell’Under 17 – condotta al secondo posto del girone nello scorso campionato e al primo in quello appena concluso – valorizzando il patrimonio tecnico e contribuendo alla crescita di calciatori poi approdati nel professionismo. Fondamentale il suo apporto sulla panchina della Prima squadra, ereditata lo scorso 18 marzo e traghettata verso la salvezza diretta.

A mister Stirpe l’augurio di proseguire in una carriera professionale ricca di successi e soddisfazioni.

Trastevere Calcio s.s.d. a r.l.