NewTuscia – TARQUINIA – Riceviamo e pubblichiamo.

Giornata di campagna elettorale nella Tuscia per il Sottosegretario al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, Claudio Barbaro, in vista delle prossime elezioni amministrative. Insieme a lui, Mauro Rotelli, Presidente della Commissione Ambiente della Camera, e Giulio Zelli, Presidente della Commissione Agricoltura e Ambiente della Regione Lazio.

Il primo incontro della giornata si è tenuto a Tarquinia, dove il Sottosegretario Barbaro ha espresso il suo sostegno ad Alessandro Giulivi, sindaco uscente e candidato del centrodestra. Durante la visita al Borgo delle Saline, Barbaro ha sottolineato l’importanza di quest’area per il Comune di Tarquinia, evidenziando le sue potenzialità non solo dal punto di vista ambientale, ma anche per lo sviluppo economico e turistico del territorio.

Successivamente, la delegazione si è recata a Civitavecchia per sostenere il candidato di Fratelli D’Italia, Massimiliano Grasso.

Al punto stampa, organizzato per l’occasione fuori la centrale termoelettrica, il sottosegretario ha sottolineato come l’elezione di Grasso rappresenti una grande opportunità per il Comune di Civitavecchia, non solo per la sua competenza ma anche per completare una filiera istituzionale che parte dal governo della nazione e arriva al Comune, passando per il Parlamento e la Regione.

Due appuntamenti importanti a sostegno di due candidati che negli anni hanno dimostrato particolare impegno per il territorio e le comunità locali.

Coordinamento provinciale Fratelli d’Italia Viterbo