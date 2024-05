NewTuscia – GUIDONIA – La Polizia Locale, questa mattina, ha pianificato un servizio di controllo stradale utilizzando l’Autoscan a disposizione del Comando di via Roma. Si tratta di uno strumento tecnologico che consente di rilevare i veicoli sprovvisti di copertura assicurativa o senza revisione. L’Autoscan è in grado di leggere la targa in tempo reale e di confrontarla con la banca dati del Ministero dei Trasporti, facendo la visura del mezzo.

Il servizio è stato svolto, congiuntamente, dal Servizio Sicurezza e Infortunistica stradale e dal Gruppo Pronto Intervento-Controllo del Territorio.

A questa attività si somma, tra le altre, ultimamente, quella di monitoraggio della viabilità nella frazione di Colle Fiorito. Non tutti gli automobilisti, infatti, rispettano il senso unico introdotto in via delle Ginestre, nonostante la presenza della prescritta segnaletica orizzontale e verticale. A evidenziare la situazione di rischio gli stessi residenti, soprattutto sui social.Nella giornata di venerdì pomeriggio una pattuglia si è portata sul posto contestando, ai troppi distratti, la prevista sanzione amministrativa. Per i prossimi giorni sono previsti altri controlli che interesseranno pure via dei Sambuchi.

Stando ai dati relativi all’incidentalità stradale riferita al 2023, la maggior parte dei sinistri sono riconducibili alla condotta di guida.