Tiziana Agnitelli

NewTuscia – Affezionati/e alla Graforubrica in questo nuovo incontro osserveremo insieme le firme dello scrittore Valerio Massimo Manfredi e come si sono evolute in un decennio.

Le prime due sottoscrizioni sono degli anni 2001 e 2002 mentre la terza è del 2012. Sono firme volitive e a difesa, le prime sono poste a sinistra del foglio mentre la terza al centro, diciamo che con lo scorrere degli anni il valente scrittore ha ammorbidito il modo di porsi, ma è sempre pronto a combattere e dare battaglia (finale lunga e acuminata, ghirlanda insellata che diventa dente di pescecane). Ama ciò che fa, ma allo stesso tempo ama meno i contatti che ha l’obbligo di “tenere” per il suo ruolo; infatti, ha strutturato nella propria firma una piramide o montagna che può avere un duplice significato: viene posta alla fine su un paraffo che torna indietro per poi lanciarsi in avanti e dunque, il messaggio che esteriorizza riguarda la conservazione del “sé”, del proprio intimo che viene svelato solo a pochi mentre tutte le relazioni di convenienza o di opportunità vengono filtrate in base alla “piramide”, quindi in senso gerarchico e grazie alla “montagna”, arrivare al vero e genuino “Massimo Valerio Manfredi” è un’impresa per pochi, vuole e ha scelto così.

Possiede un’immaginazione fervente e una creatività peculiare, ama vivere a suo modo, è consapevole delle proprie capacità e ha una tenacia che sfiora l’ostinazione. Si lascia trasportare dall’idea creativa come una nave nell’oceano, mentre crea affronta e sublima gli archetipi che ognuno di noi nella propria vita dovrebbe “incontrare” per poi “superare” diventando così un essere umano completo.

Molto attivo, il riposo è per i morti.

Può diventare pungente e freddo fino all’antipatia se posto in ambienti per lui non consoni, non fa sconti, ma allo stesso tempo è strutturato con propri valori che esprime nei suoi libri e nella propria vita.

Un saluto alla penna che descrive ed incarna così bene l’archetipo dell’eroe con una frase di Christopher Reeve:

“un eroe è colui che, nonostante la debolezza, i dubbi, il fatto di non conoscere sempre le risposte, va avanti e vince comunque”.