NewTuscia – BOLSENA – Gli infioratori di Bolsena protagonisti al Meeting Internazionale delle Infiorate di Uriangato, in Messico. La delegazione guidata dal presidente Roberto Basili ha realizzato per l’occasione un quadro floreale di 14 metri quadrati intitolato “Rinascimento italiano – David di Michelangelo”, in omaggio a uno dei più grandi artisti italiani di tutti i tempi. “È stata una bellissima esperienza e un’importante occasione per far conoscere le tradizioni del nostro territorio a una platea internazionale – sottolinea Roberto Basili –.

Nel corso di un convegno, abbiamo mostrato a persone di tutto il mondo il video che racconta Bolsena, il Corpus Domini e l’Infiorata. Ci siamo poi confrontati con delegazioni provenienti da Spagna, Italia, Belgio, Costa Rica, Guatemala, Giappone, Corea e dagli stati messicani di Tlaxcala, Oaxaca, Michoacán e Hidalgo sull’arte effimera dell’infiorata, in un reciproco scambio di conoscenze e competenze. Un ringraziamento al gruppo di lavoro che mi ha accompagnato in questa esperienza, che ci ha consentito di conoscere altre tradizioni e di fare nostri suggerimenti e idee da portare nell’infiorata”.