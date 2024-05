NewTuscia – RIETI – A Rieti, i Carabinieri della Stazione di Contigliano hanno denunciato in stato di libertà un ventenne reatino, neopatentato, per guida in stato di ebbrezza.

Durante il weekend, la Compagnia Carabinieri di Rieti ha organizzato un servizio mirato, in arco notturno, finalizzato alla prevenzione degli incidenti stradali.

Nel corso delle attività i militari operanti hanno notato un’autovettura che viaggiava, tra le vie del centro del capoluogo, con andatura incerta ed hanno così deciso di procedere ad un controllo.

Il successivo accertamento sul conducente, effettuato tramite etilometro, ha consentito di accertare che il suo tasso alcolemico era pari a 1,63 g/l, ovvero ben tre volte superiore al limite consentito dal Codice della Strada.

Il giovane, tra l’altro neopatentato, è stato pertanto denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Rieti con contestuale ritiro della patente di guida.

Si dà atto, come di consueto, che il procedimento penale è ancora nella fase delle indagini preliminari e che eventuali responsabilità penali saranno valutate dall’Autorità Giudiziaria.