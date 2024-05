NewTuscia – ACQUAPENDENTE – L’aquesiano 4.1 Mirco Zucca raggiunge le semifinali al Torneo di Tennis quarta Categoria organizzato presso il Circolo Neo Tennis Lux di Viterbo.

Nell’ambito di un “head to head” diretto magistralmente dal Giudice Arbitro Antonio Arciero e dal Direttore di gara Francesco Meli vede interrompersi il percorso verso la finale dal pari categoria Claudio Vincenzo Cusano. Dopo aver vinto il primo set per 6-3 e perso il secondo con lo stesso punteggio il tennista di origine campana si impone al supertieabrek per 14-12. “Sono arrivato ad un passo dal successo”, sottolinea Zucca a termine gara. “Bravo lui ad annullarmi tre match-point. Al cospetto di un giocatore che merita Classifica superiore, ho giocato alla pari. Ma quello che più conta incamerato punti che mi potranno venire utili verso un onestamente complicato anche se non impossibile riapprodo nella Categoria 3. Se posso giocarmi le chances per questo progetto lo devo soprattutto al Maestro Stefano Piccinetti con cui mi sto allenando presso l’Abbadia Tennis School Selene Monelli. Dove ho potuto qualificare ulteriormente tattica e tecnica confrontandomi con atleti di spessore”. Nella finalissima Torneo viterbese, Cusano affronterà il 4.1 Massimo Nardi che nella parte alta del tabellone ha usufruito del ritiro causa infortunio del 4.2 Marco Rossi.