NewTuscia – CIVITAVECCHIA – Sabato amaro per la UNDER 16 CRC/URL che perde la finale interregionale versus Ostia Rugby.

Il Rugby sa essere crudele, e i giovani Leoni dell’UNDER 16 hanno conosciuto questo volto dello sport che amano nella giornata di sabato 25 maggio: perdere una finale fa sicuramente male, ma dopo qualche giorno di sana arrabbiatura sappiamo che i ragazzi di Montana Lampo, Pergolesi, Lauri e Lucantoni potranno guardarsi indietro ed essere fieri della propria stagione, che li ha visti crescere in modo esemplare nonostante fosse un gruppo per la maggioranza costituito da ragazzi al primo anno della categoria.

Dopo un bel percorso nel campionato, un incontro con andata e ritorno in terra sarda e una finale interregionale , il primo posto finale sfugge sul più bello, al termine di una partita combattuta in cui i Leoni hanno forse “alzato le mani” troppo presto.

Lo stato d’animo li ha visti risentire dal punto di vista emozionale, sono entrati contratti a sommare qualche errore di troppo su cui l’Ostia ne ha approfittato per portarsi subito in vantaggio a cui è stata ribadita una seconda meta.

A questo punto c’è stata la reazione del CRC/URL con una meta, portandosi sotto break, gli avversari hanno risposto con una meta che ha determinato una stato di coesione, l’Ostia ne ha tratto profitto per segnare una quarta meta, così è terminato il primo tempo per 22 a 5.

Il secondo tempo ha visto una reazione del CRC/URL con una meta, ma i giovani Leoni non sono riusciti a tenere e di nuovo più volte in meta l’Ostia che ha chiuso con la vittoria della finale interregionale.

Dallo staff tecnico UNDER 16 CRC/URL: ” Potevamo sicuramente esprimerci meglio dal punto di vista tecnico/psicologico. E’ stata una buona esperienza. Pochi ci davano una chance che avremmo raggiunto questo traguardo della finale, è stata una grossa soddisfazione ed orgoglio. Unico neo di oggi non siamo riusciti a giocare di squadra e questo il maggiore fattore di rammarico”.

Tanto dispiacere per i giovani Leoni della UNDER 16 CRC/URL, che meritavano un finale diverso per una stagione comunque importante e che lancia ottimi segnali in vista del futuro. Una giornata storta non cancella il lavoro fatto insieme allo staff tecnico dei loro allenatori, che li ha accompagnati per questo viaggio intenso e ricco.

Photog: Christian Farinelli