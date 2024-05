NewTuscia – TUSCANIA – Domenica 19 maggio 2024, presso il palazzetto dello Sport di Tuscania si è svolta una gara di Karate denominata 8° Trofeo Karate Tuscia, alla competizione hanno partecipato oltre 170 atleti dai quattro anni, soprannominati ” Piccoli Samurai ” , fino alla categoria Seniores:

la gara ha riguardato la specialità del ” Kata “

L’ evento è stato organizzato dal Maestro Di Campli Francesco ( Direttore Tecnico

dell ‘ASD Ronin Kai K. S. Tuscania e dal M° Nunzi Renato ( Responsabile Tecnico del distaccamento della Ronin Kai K. S. Tuscania a Viterbo, presso la rinomata Palestra Magno nel quartiere di Santa Barbara.

La competizione ha avuto la bellezza di ben 28 pool di gara, più 16 squadre che si sono confrontate fra di loro, in base ad età e cintura.

Gli spalti del palazzetto di Tuscania erano letteralmente gremiti di genitori, zii e nonni degli atleti partecipanti, che hanno avuto il piacere di vedere letteralmente, non tanto una bella competizione sportiva, ma una vera e propria festa dello sport, che ha avuto come decoro decine e decine di coppe assegnate ai primi posti , ovviamente dopo aver premiato tutti con le rispettive medaglie in base al piazzamento assegnato.

Hanno partecipato le seguenti Società con i loro Responsabili Tecnici:

ASD Ronin Kai Karate Shotokan ( M° Di Campli Francesco )

ASD Studio Karate Wado-Ryu Pitigliano ( M° Mecarozzi Christian e Mecarozzi Fabio );

Polisportiva Montalto ( M° Pezzola Mario e Allenatore Menicucci Riccardo );

ASD Tana delle Tigri di Orbetello ( M° Sabatini Nevio e Istruttore Lamine Mourad );

Palestra Magno Viterbo ( M° Nunzi Renato );

La Ronin Kai K. S. Tuscania ha partecipato con 50 dei suoi 62 atleti e si è piazzata prima Società classificata in base alle medaglie ottenute dai piazzamenti dei ragazzi nelle proprie categorie,

Questi i nomi:

Nicolai Giorgio 1° Annarumma Tommaso 1°

Annarumma Viola 1° Borruto Chiara 1°

Di Mizio Emanuele 1° Lottatori Alessio 1°

Stella Luigi 1° Chelaru Eduard 1°

Smarchi Simone1° Scarpato Flavia 1°

Nassi Giorgia 2° Napolitano Marianna 2°

Ceparano Edoardo 2° Imperioli Elisa 2°

Meloni Christian 2° Tempesta Andrea 2°

Quarantotti Francesco 2° Melozzi Flavio 2°

Fagni Chiara 2° Noto Nani Luca 2°

Piras Gabriele 2° Celestini Patrick 2°

Pigato Federico 3° Santini Zeno 3°

Trotta Mattia 3° Stella Camilla 3°

Salta Viola 3° Falaschi Flavio 3°

Borruto Giulia 3° Napolitano Lorenzo 3°

Pietrucci Chiara 3° Maccari Massimiliano 3°

Boldrini Gianmarco 3° Novi Lorenzo 3°

Mazzapicchio Edoardo 3° Cardarelli Angels 3°

Filoscia Diego 3° Mattei Sara 3°

Graziotti Matteo 3° Pintabona Emily 3°

Melozzi Cristiano 3° Motroni Riccardo 3°

Graziotti Aurora 3° Piras Riccardo 3°

Pieri Mirco 3° Cattarulla Danilo 6°

Bulocchi Simone 6° Negro Riccardo 6°

Brizi Luca 5° Boninsegna Francesco 5°

Gli Atleti della Palestra Magno, hanno avuto i seguenti piazzamenti:

Saggini Martina 3° Coralloni Matteo 1°

Corbucci Aurora 2° Goletti Thomas 2°

Zemella Mattia 3° Ricci Valerio 3°

Cravero Leonardo 1° Capponi Francesco 7°

Berardino Valerio 5° Capponi Leonardo 6°

Marconi Niccolò 1°.

Anche questo 8° Trofeo si è concluso nel migliore dei modi ossia nella rassegna dei valori dello sport: rispetto, collaborazione, integrazione e appartenenza, competizione e le emozioni che la accompagnano, disciplina e costanza, impegno e sacrificio; e ultimo ( non per importanza), il Fair-Play.

Questo circuito di gara denominato ” Trofeo Karate Tuscia ” ha iniziato a svolgersi nel 2015 e si è fermato solo nei due anni di pandemia, per poi proseguire fino ad oggi, dando appuntamento per l’edizione del 2025 che inequivocabilmente si chiamerà…” 9° Trofeo Karate Tuscia “.

M° Francesco Di Campli