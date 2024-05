NewTuscia – VITERBO – “Rivolgo le mie congratulazioni e auguri di buon lavoro a Flaminia Donnini nominata nuova dirigente della Digos di Viterbo. Una bellissima notizia per i territori della Tuscia che implementano la presenza dello Stato al servizio dei cittadini, nominando alla guida di un settore così delicato e strategico per l’ordine pubblico, una giovanissima dirigente appassionata e con grandi capacità professionali.

Per Viterbo è certamente una bella notizia che non fa altro che aumentare la fiducia dei cittadini verso le istituzioni potendo avere un ulteriore punto di riferimento al quale rivolgersi. Ancora complimenti”. Lo dichiara in una nota il deputato di Forza Italia, Francesco Battistoni.