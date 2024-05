Nostra intervista a Giulio Della Rocca e Alessandro Maurizi

Stefano Stefanini

NewTuscia – VITRRBO – Nella trasmissione Fatti e Commenti in onda questo fine settimana su TeleOrte, condotta da chi scrive, con la regia di Marco Nicoletti e la collaborazione redazionale di Gaetano Alaimo, visibile su www.Teleorte.it e www.newtuscia.it, avremo come ospiti l’ideatore della rassegna “Ombre”, Alessandro Maurizi e Giulio Della Rocca, ideatore di “Tuscia in Fiore”, che parleranno di promozione della Tuscia con i loro punti di vista.

Il link della trasmissione: https://youtu.be/Bw66B__3hQA

Alessandro Maurizi illustrerà in particolare i temi e le problematiche affrontate nel suo nuovo romanzo giallo “Gli invisibili di San Zeno”. Ispirandosi alla vera storia di Federico Giorio – procuratore legale che difese la povera gente contro le sopraffazioni, arrivando a denunciare la corruzione della pubblica sicurezza – Alessandro Maurizi debutta nel Giallo Mondadori con un personaggio dimenticato e scovato negli archivi, un detective indomito che dovrà fare i conti anche con il proprio cuore e le convenzioni più lise di una società in cui non sempre si riconosce.

“Verona, 1880. Un grande esodo sta svuotando le campagne: l’America è la Terra Promessa, e migliaia di contadini oltre la soglia della povertà vendono tutto per correre a Genova, e lì imbarcarsi sui grandi piroscafi della speranza reclamizzati dalla Casa Generale di Spedizioni Marittime del ricco Isaia Bordignon. Federico Giorio, giovane procuratore legale e fervente repubblicano, non è riuscito a incastrare il losco faccendiere e per punizione è assegnato a un caso minore: il brutale omicidio di un esattore male in arnese. Il declassamento, però, per un incredibile incrocio del destino si rivela provvidenziale per la vicenda degli emigranti: per proseguire le indagini Federico dovrà muoversi in segreto, assieme al fedele appuntato Venier, al piccolo Bacchetto, all’affascinante prostituta Emilia e a Ginevra, una ragazza che vuole diventare medico. Una squadra bizzarra: gli invisibili di San Zeno. Con Giulio Della Rocca abbiamo poi approfondito le tematiche dello sviluppo culturale e turistico dell Tuscia e di Viterbo, alla luce del Rapporto sulla qualità della vita delle province italiane stilato dal Sole 24Ore.

In particolare Giulio Della Rocca ha insistito sulla individuazione di un Marchio che contraddistingua all’estero in modo univoco la Tuscia e il suo territorio, semi sconosciuto all’estero e definito “ terra nascosta tra Roma e Toscana”

L’ideatore di Tuscia in Fiore ha illustrato la rassegna itinerante Tuscia in Fiore che coinvolge i Borghi più significativi della Tuscia e le manifestazioni dedicate a Giulia Farnese a 500 anni della morte, figura controversa ed emblematica del Rinascimento Romano e viterbese.

Una rassegna concertistica di Ombre festival

Alessandro Maurizi ci ha delineato i caratteri salienti di Ombre Festival del prossimo giugno luglio. Celine asseriva che: “Tutto quello ciò che è intrigante accade nell’ombra, davvero. Non si conosce nulla della vera storia degli uomini”, e la nostra associazione composta anche da appartenenti alla Polizia di Stato, conosce bene le “ombre”; da questo è nata l’idea di un festival – giunto alla IV edizione – che potesse gettare luce sull’ombra ed anche elogiarla, perché l’ombra esiste nella vita, è essenziale e non è mai inadatta, proprio perché si muove sul limitare dell’uomo.

Ombre Festival è diventato dunque un momento in cui concedersi il privilegio di riflettere, non solo sull’assenza di luce, ma sulla necessità di conoscere ed attraversare le zone d’ombra per raggiungere un bagliore in grado di illuminare di luce propria, e non riflessa, l’esperienza del vivere. L’intenzione, quindi, è quella di affrontare l’argomento in tutte le sue forme artistiche attraverso numerosi eventi che si svolgeranno in varie piazze del centro storico di Viterbo per animare la nostra città e renderla ancora più intrigante. Anvhe quest’anno l’evento di Ombre, in contemporanea a Viterbo, si presenta anche nel favoloso borgo di Civita di Bagnoregio, con l’intenzione negli anni a seguire di far diventare Ombre Festival l’evento cultura della Tuscia.

Buona visione !