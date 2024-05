CF

Promosse alla fase nazionale Mitici Colleferro (Anna Colella, Sezin Tayanc, Federica Aureli) e Roma12 (Ivana Colletta, Luisa Marchesi, Loredana Quaranta). Niente da fare nel concentramento di Terni, dove entrambe le compagini laziali non riescono a conquistare la partecipazione alla Serie B.

C2

Salgono nelle Serie nazionali Maccheroni (Fabio Di Silvio, Giuseppe Carbotta, David Farnetti, Antonio Di Silvio, Valerio Anibaldi) e Mitici Colleferro (Gennaro Di Napoli, Dawid Waclaw, Francesco Sordilli, Anna Colella, Gabriele Liberti), retrocesse Isola che non c’era (Andrea Florena, Maurizio Valente, Federico Laschi, Alessandro Santagati, Augusto Casciola, Giampiero Gallone, Luigi Trenta) e Roma Ping Pong B (Lin Yang, Fabrizio Di Paolo, Carlo Lajolo, Alberto Alejandro Reybaud, Willy Labor), insieme alla seconda squadra Maccheroni ritirata durante il Campionato.

D1

Saranno otto le squadre in più nella prossima stagione, che andranno a comporre il Girone D istituito con il corrente regolamento. Dirette in C2 Tuscia TT (Lucian Michel Harchut, Jerzy Przybyla, Paolo Mazzarella, Fabrizio Santocchi), Roma Ping Pong (Andrea Sacchet, Xianfeng Zhou, Fabio Favaretto, Francesco Amorosino, Ivan Davide Muraro, Alessandro Di Donato) e Top Spin Frosinone (Cosma Costantini, Renato D’Ambrosi, Alessandro Monti, Filippo Scaccia, Luigi Martone, Paolo Valente, Paolo Zannino).

In D2 retrocedono Roma Ping Pong (Claudio Cameo, Roberto Soprano, Michele Passeri, Massimo Cesareo, Domenico Massaro), CTT Ferentino (Emilio Bruscoli, Alessandro Pace, Claudio Allegretti, Mario Bruscoli, Giancarlo Marinelli), Gym Center (Lorenzo Quoldi, Alessio Proietti, Bernardo Galeani, Giampiero Piantella, Pietro Letizia), EOS Roma (Stefano Giorgetti, Paolo Conciatori, Alessandro Caporello, Massimo Vitale, Francesco Belli).

D2

Dodici squadre accedono alla serie superiore, ovvero le prime tre dei rispettivi gironi.

In D1 SS Lazio TT (Giuseppe e Francesco Saverio Marini, Zongyou Han, Dragan Ignjatovic, Matteo Galano, Sandro Ciacci), Roma Ping Pong A (Davide Lanaro, Marco Villa, Cosimo Rochira, Mihail Racila), TT Soriano A (Paolo Simoni, Lorenzo Poggetti, Michele Taddei, Emanuele Scotolati, Paolo Felice), Roma TT (Alessandro Mulana, Federico Baldini, Nicola Costantino, Raffaele D’Arino, Victor Nahum), TT Soriano B (Felice Toscani, Attilio Tiso, Francesco Soffi, Andrea Noceti, Andrea Bennati), Roma Ping Pong B (Liviu Enache, Fabrizio Montaperto, Francesco Papale, Claudio Rosato, Federico Caporossi, Assunta Melise), TT Roma Sud (Riccardo Lanni, Emanuele Poladas, Francesco Giuseppe Marletta, Carlo Falcioni, Jacopo Meucci), Pol. Castello (Maria Alejandra Rohas, Silvia De Bianchi, Felice Pacifici, Emiliano Menichelli, Francesco Angiolella, Stefano Centofanti), Mitici Colleferro (Antonello Ronzoni, Valerio Assorati, Claudio Parisi, Sezin Tayanc, Paolo Mentuccia), Albano (Marco Corgnale, Tommaso Gavi, Marco Di Veronica, Marco De Nicolo, Riccardo Savi), Sport Academy (Claudio Loreti, Raniero Centra, Renzo Rossi, Pasquale Battaglia, Salvatore Donnarumma, Manuel Giavitto), Pol. Castello (Fulvio Maria Visone, Giulio Vizzini, Mario Ercolani, Roberto Cesaritti).

Retrocessione per Tuscia TT (Mirko Campomaggiore, Giorgio De Ninno, Federico Catena, Carlo Passarelli, Luigi Sestito, Raymond Baloux, Francesco De Ninno), TT Roma Sud (Ilarion Daniel Cojocariu, Alessandro Galassi, Paolo De Stefani, Giuseppe Sgro, Marcello Fardelli), Roma12 (Francesco Lopez, Sergio Ceci, Andrea Marzi, Paolo Napoleone, Bruno Marini), CTT Ferentino (Donatello Riggi, Ugo Spaziani, Luca Fontana, Pietro Liberati, Davide Talocco).

D3

Promosse in D2 le prime classificate dei rispettivi otto gironi e le quattro vincitrici degli spareggi play off tra le seconde. Queste le squadre:

Roma Ping Pong A (Fulvio Mastrangelo, Daniele Mezzalira, Fabrizio Solari, Massimiliano De Santis), CRAL Roma A (Lorenzo Bonelli, Pietro Piazza, Paola Comini, Francesco Greco), Sport Academy (Lucian Vespan, Mauro Mastrovincenzo, Stefano Trovò, Salvatore Donnarumma, Matteo Loreti, Adolfo Varchi), SS Lazio TT (Leonardo Levrini, Roberto Stella, Milano Giardini, Duccio Zola), CRAL Roma B (Claudio Mastroberardino, Fulvio Schettino, Alessandro Palazzi, Rossano Alfieri, Gerardo Tortora, Marco Fabbri), TT Cinesi a Roma (Le Gao, Andrea Ke, Saifeng Lin, Jining Hu, Xialong Shan, Hanqi Eric Zhao), Roma TT (Saverio Molinaro, Riccardo Sala, Antonio Alimenti, Stefano Floccari, Gerardo Isola), Vigor Velletri (Andrea Paragoni, Fabio De Stasio, Davide Zavattaro, Diego De Felice, Fabrizio Vita), Roma Ping Pong B (Carmelo Brunetto, Antonio Guastella, Andrea Fortuna, Katarzyna Waszynska), TT Soriano (Andrea Bennati, Maurizio e Gianluca Zuccaro Labellarte, Gaetano Alaimo, Giampiero Soffi), Roma Ping Pong C (Alessandro Schaerf, Valerio Cammoranesi, Raffaele Cecere, Simone Bracardi), Roma Ping Pong D (Lorenzo Cirillo, Leonardo Paparozzi, Raffaele Chiaromonte, Jamil Vallauri).

A tutti un augurio di buon campionato per la prossima stagione 24/25.