Simone Stefanini Conti

NewTuscia – ORTE – In occasione della Festa della Santissima Trinità, venerata presso il piccolo santuario impreziosito dagli affreschi di scuola umbra, commissionati dall’eredità Nicolò Cappa di Vigne nel 1460, si svolge domani domenica 26 maggio , come di tradizione, la giornata dedicata alla celebrazione della “Madonna che guarda Orte”, che verrà’ allietata dal suono della campana, inaugurata nel 2020 ed offerta dai fedeli, da un’idea scaturita dal direttore artistico del Concorso Lirico Internazionale Lirica sul Tevere, Sandro Corelli, come riferito da Silvia Martini, che da decenni si occupa insieme ad altre famiglie della città della conservazione del luogo.

La Campana e’ realizzata dai maestri artigiani della Pontificia Fonderia Marinelli di Agnone (in provincia di Isernia, la più antica fonderia al mondo produttrice di campane, fondata intorno all’anno Mille, una delle poche attività artigianali a fregiarsi dello stemma pontificio) che nel 2019, dopo un concerto di campane eseguito durante il Festival Lirico Internazionale “ Lirica sul Tevere”, accompagnati dal direttore artistico Sandro Corelli sono rimasti affascinati dalla preziosità spirituale, ambientale ed artistica della Chiesina della Madonna della Trinità che guarda con benevolenza Orte.

La campana reca scolpita questa invocazione: ” Madonna che guardi Orte, effondi sul suo popolo il dolce rintocco dell’infinito amore del Dio uno e trino”.

La santa Messa, verrà celebrata dal parroco don Sugusto Mascagna.

Ricordiamo che il piccolo santuario è legato alla profonda religiosità del culto alla Madonna della Santissima Trinità, sviluppatosi spontaneamente nella verdeggiante collina utilizzata per secoli come Romitorio da frati dedicati alla meditazione solitaria e, successivamente caratterizzata dalla vita comunitaria del Convento francescano di San Bernardino da Siena, con la presenza di affreschi significativi di scuola Umbra dedicati al mistero della Santissima Trinità.

Di notte, nelle domeniche e nelle festività principali, il santuario della Trinità è illuminato in modo suggestivo da centinaia di lumi, conferendo alla collina che guarda il centro storico di Orte una caratteristica atmosfera di meditazione e di gioiosa serenità interiore.

I fedeli partecipano alla salita del Colle con religiosa partecipazione, ammirando ed immergendosi nella rigogliosa vegetazione del luogo, tra i più belli della città.

Alessandro Camilli, poeta e storico del Novecento, ha dedicato al Piccolo Santuario queste parole: “ Umile, minuscolo, splendente. Oltre la via di ferro fermi ogni giorno il mio sguardo. Vagante pe’ consueti spazi. La tua dolce solitudine avvolta di verde e di superna luce rapisce l’anima. Ne sono avvinto anch’io. E se l’angoscia m’assale e lo sconforto il cuore mi devasta, Consolatrice mi infondi la Speranza. “