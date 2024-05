NewTuscia – VITERBO – Iniziati gli interrogatori degli indiziati per il caso mafia turca arrestati nel blitz delle forze dell’ordine e dell’interpol.

A Viterbo si trovano l’italiano Giorgio Meschini e i connazionali di Baris Boyun che risiedevano nella Tuscia, Ahmet Durmus, Kerem Akarsu, Firat Cogalan, Bayram Demir, Friki Faith Cancin e Caglar Senci.

Il viterbese Giorgio Meschini, in audizione ieri 24 maggio per la convalida dell’arresto in collegamento video dal carcere di Mammagialla, è rimasto in silenzio davanti al gip Savina Poli e al pubblico ministero Michele Adragna.

Il 31enne, secondo l’accusa, sarebbe stato l’autista del gruppo: avrebbe usato l’auto della madre per le questioni relative alla presunta banda su tutto il territorio nazionale. Il gip si è riservato sulla sua posizione mentre il pm ha chiesto la conferma della misura di custodia cautelare.

Gli interrogatori, proseguiranno nella giornata di oggi.