Gaetano Alaimo

NewTuscia – BAGNOREGIO – Luca Profili tenta la riconferma a sindaco di Bagnoregio. L’attuale primo cittadino, dopo i record sul turismo e la ripresa nel dopo-pandemia, parla con NewTuscia dei punti salienti del suo programma elettorale e delle prospettive del suo paese in caso di riconferma,

Quali sono i punti salienti del suo programma elettorale?

“Cercheremo di dare continuità al lavoro che abbiamo fatto in questi anni, portando a termine i lavori iniziati come la costruzione della nuova mensa scolastica e la demolizione dell’ex cantina didattica, intervento che tutti attendevamo da mezzo secolo. Continueremo questo percorso di riqualificazione e sistemazione degli spazi che necessitano di interventi, come l’edificio Ex Enal ed il complesso dell’ex Convento di San Francesco, riaprendo luoghi chiusi da anni così come abbiamo fatto gia in passato con la Casa del Vento e la Tenuta di Campolungo. Saranno anni importanti anche per i lavori da effettuare a sostegno e consolidamento di Civita di Bagnoregio. Allo stesso tempo sarà massima l’attenzione al sociale , alla scuola e allo sport. Sul fronte turistico i prossimi saranno gli anni di uno sviluppo importante dei cammini e più in generale della Tuscia”.

L’esperienza di Civita di Bagnoregio conosciuta in tutto il mondo: come si è arrivati a questo risultato?

“E’ un risultato figlio di un lavoro costante di programmazione, promozione e relazioni che tante personalità e raltà che abbiamo conosciuto in questi anni. Partendo dalla meraviglia di un luogo unico e magico abbiamo sempre creduto nel fatto che potesse diventare volano economico di questo territorio, non solo comunale”.



Nella sua esperienza di sindaco quali sono i momenti che ricorda con maggiore soddisfazione? E con amarezza?

“A volte si tende a dimenticare ma il mandato di questa amministrazione è nato ed ha dovuto subito affrontare l’emergenza Covid, ma nonostante cio siamo riusciti a portare avanti tantissime se non tutte le progettualità che avevamo promesso e anche alcune cose che non ci eravamo prefissati, proprio come l’ex cantina. Di moment belli ce ne sono stati tanti, ogni qual volta che si vedono realizzati progetti a cui hai lavorato tanto, come la riqualificazione del Parco della Rimembranza e di Piazza Esterzili, solo per citarne alcuni. Abbiamo avuto in questi anni ospiti grandissimi come Nicola Piovani e come il funambulo Andrea Loreni che ha reso magica la prima notte delle luci”.



Che futuro avrà Bagnoregio? Quali scenari?



“Credo che ormai sia riconosciuto da tutti alla nostra città un ruolo importante, in tanti settori, non solo turistico e noi sappiamo che dovremo essere sempre all’altezza di questo, lavorando tanto per cercare di migliorare ancora. Credo che gli anni passati ci abbiano insegnato che nulla è impossibile se uno ci crede con passione ed impegno”.

In caso di elezione da dove ricomincerà a lavorare?

“Continuerò a fare quello che sto facendo in questi giorni. Non ho mai pensato che un mese prima delle elezioni si possano cambiare le cose se uno non ha lavorato bene e non ha vissuto il paese quindi farò esattamente quello che faccio ormai da dieci anni, sarò a disposizione dei miei cittadini e cercherò di realizzare cio che serve al paese per migliorare ancora”.