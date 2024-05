NewTuscia – VITERBO – Oltre 450 ragazzi, dalle scuole elementari alle superiori, hanno preso parte all’evento organizzato dal Rotary Flaminia Romana in collaborazione con la Polizia di Stato e con l’ASD XC Motorsport sulla sicurezza stradale ed informatica. Donati due corsi di guida sicura ad uno studente del CFP Ivan Rossi ed una studentessa dell’IIS Midossi

Grande successo per la giornata conclusiva del progetto #BESAFE del Rotary Flaminia Romana, svolto in collaborazione con la Polizia di Stato e con l’XC Motorsport: la manifestazione si è svolta ieri 24 maggio in Piazza Giacomo Matteotti a Civita Castellana.

L’evento, patrocinato dal Comune di Civita Castellana e Vignanello, è iniziato alle ore 9, con il saluto istituzionale del sindaco di Civita Castellana Luca Giampieri, del capo dell’ufficio di Gabinetto della Questura di Viterbo, del presidente del Rotary Flaminia Romana Roberto Bedini, del presidente dell’XC Motorsport Stefano Bosi, del comandante della Polizia Stradale di Viterbo il Dott. David Michelazzo, del Comandante della Polizia Postale di Viterbo Dott. Presutti Stefano ed, in rappresentanza del sindaco di Vignanello, la consigliera comunale Natascia Togni

Alle 9:30 sono iniziate le attività dedicate alle scuole partendo dalle scuole primarie per poi passare alle scuole medie ed in conclusione gli istituti superiori, con lezioni dedicate alla sicurezza stradale ed informatica, tenute dal personale della Polizia di Stato: uso consapevole dei social media e del web, rispetto del codice della Strada, distrazione alla guida, guida in stato di ebbrezza e sotto l’effetto di sostanze stupefacenti sono stati i temi principali degli incontri, che hanno previsto non solo nozioni teoriche, ma anche simulazioni pratiche ( come ad esempio la simulazione della guida in stato di ebbrezza tramite visore).

Non è mancato, inoltre, un ampio spazio espositivo dove i ragazzi e le ragazze degli istituti scolastici hanno potuto conoscere tutti i dettagli dei mezzi della Polizia di Stato, hanno potuto visionare una formula Predators PC015H messa a disposizione dall’ XC Motorsport per conoscere le differenze tra una vettura stradale ed una vettura da competizione, soprattutto in riferimento ai dispositivi di sicurezza e una Fiat 500 Abarth d’epoca, messa a disposizione dal collezionista Roberto Mindel.

Al termine degli incontri, sono stati donati due corsi di guida sicura: i fortunati vincitori sorteggiati (uno studente del C.F.P Ivan Rossi di Civita Castellana e una studentessa dell’ISS U.Midossi) avranno modo di approfondire e toccare con mano le tematiche relative alla guida sicura, presso il centro guida sicura Aci all’autodromo di Vallelunga.

La giornata si è conclusa con i ringraziamenti agli istituti scolastici che hanno partecipato e creduto nel progetto (Istituto Comprensivo XXV Aprile di Civita Castellana, Istituto Comprensivo Dante Alighieri di Civita Castellana, il C.F.P. Ivan Rossi di Civita Castellana ed infine l’IIS U.Midossi di Civita Castellana e Vignanello) ed al personale della Polizia di Stato che ha condotto con grandissima passione e competenza gli incontri del progetto ( Comm. Capo David Michelazzo comandante della Polizia Stradale di Viterbo, Sost. Comm. Presutti Stefano comandante della Polizia Postale di Viterbo, Vice Sovr. T. Fabrizio Corbucci della Polizia Stradale di Viterbo, Sovr. Capo Miriam Santini della Polizia Postale di Viterbo e Vice.Sovr. Croci Federico della Polizia Postale di Viterbo).

Il Rotary Flaminia Romana desidera ringraziare inoltre, il Questore di Viterbo Dott. Fausto Vinci che ha creduto fortemente nel progetto, porgendo i migliori auguri per il nuovo incarico come Questore di Latina.