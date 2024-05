Più di cinquecento alunni delle scuole di Bassano Romano, Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia, Sutri e Monterosi si sono ritrovati nel segno della legalità e dell’inclusione

NewTuscia – VETRALLA – Vetralla si colora di sorrisi ed emozioni. Un lungo serpentone di giovani, armati di gessetti colorati e striscioni, per scrivere e disegnare la loro idea di un mondo migliore. Più di cinquecento alunni provenienti dagli istituti comprensivi di: Bassano Romano, Piazza Marconi di Vetralla, Andrea Scriattoli di Vetralla, Blera, Villa San Giovanni in Tuscia e Aldo Moro di Sutri e Monterosi, si sono dati appuntamento in Piazza della Rocca a Vetralla per partecipare a “Giovani e Colori”.

L’evento è inserito nel progetto l’Avamposto, promosso dal Distretto Sociosanitario VT4 e realizzato dall’Associazione Juppiter coinvolge tutti i 13 Comuni dell’area. Un’iniziativa, strutturata su 4 azioni, rivolta a tutti i ragazzi diversamente abili del distretto, ma anche agli anziani, ai ragazzi delle scuole e agli adolescenti. Un’avventura che parte da Vetralla e che si sposterà in tutti i comuni del distretto per continuare a coinvolgere i giovani e fare festa.

Tema centrale della giornata la legalità e l’inclusione che i ragazzi hanno provato a spiegare disegnando i propri pensieri su dei grandi striscioni colorati; Juppiter ne ha premiati due, quelli realizzati dalla 3a C dell’Istituto Comprensivo Piazza Marconi di Vetralla e la 1a A dell’Istituto Comprensivo Andrea Scriattoli di Villa San Giovanni in Tuscia. Alla scuola è stato simbolicamente regalato un albero d’ulivo di cui i ragazzi si prenderanno cura. Divisi in gruppi per età, tra scuola primaria e secondaria, hanno portato i propri sogni anche in giro per le strade di Vetralla, scrivendo a terra con gessetti colorati: un gioco, ma anche uno stimolo a esprimere se stessi.

Una mattinata piena di emozioni scivolata via tra musica, momenti di riflessione e intrattenimento, con le coreografie delle ragazze di Juppiter Sport e i contributi dei “ragazzi speciali” dell’associazione. Ma anche la presentazione del progetto “Destinazione Capo Nord”. Attraversando il cuore dell’Europa, una Carovana di adolescenti, ragazzi disabili, educatori e giovani talenti, in viaggio dal 19 al 30 giugno, raggiungeranno un luogo leggendario, Capo Nord.

All’iniziativa ha partecipato il consigliere regionale, presidente della commissione regionale ambiente e agricoltura, Giulio Menegali Zelli Iacobuzi, alcuni dei sindaci e rappresentanti dei 13 Comuni del Distretto Sociosanitario VT4: Sandrino Aquilani sindaco di Vetralla, Fabio Latini, sindaco di Villa San Giovanni in Tuscia, Nicola Mazzarella, sindaco di Blera, Emanuele Maggi, sindaco di Bassano Romano, Alberta Platti, assessore di Monterosi e Matteo Amori, sindaco di Sutri. Presenti le dirigenti scolastiche: Deborah Puntel, I.C. Andrea Scriattoli di Vetralla e Roberto Santoni, I.C. Piazza Marconi di Vetralla, e la fiduciaria dell’, I.C. Aldo Moro di Sutri, Maria Luigia Casoria.

“Oggi abbiamo vinto tutti: ha vinto la scuola, gli insegnati e i ragazzi speciali di Juppiter – Ha detto il consigliere Zelli -. Grazie a tutti, grazie a Juppiter, sono contento che abbiamo portato in piazza a Vetralla i temi importanti della legalità, della pace e della giustizia”.

Il sindaco di Vetralla, Sandrino Aquilani, si è rivolto ai ragazzi dicendo: “Mi vengono in mente due motti: se sembra possibile si può fare. La festa continua, fatela continuare nel vostro cuore. Vetralla è orgogliosa di questa partenza, ci vedremo nelle altre piazze del distretto”.

Un motto anche per il sindaco di Villa San Govanni In Tuscia, Fabio Latini: “Viva l’inclusione! Rendiamo effettiva l’inclusione, attraverso la pace e la legalità”. Nicola Mazzarella, sindaco di Blera ha poi aggiunto: “Tutti noi sogniamo un futuro dove non ci sia la guerra, in cui tutti i bambini possono ballare e giocare come oggi”.

“Oggi abbiamo sottolineato l’importanza della Carta costituzionale italiana che ripudia la guerra in tutte le sue forme – ha detto il sindaco di Bassano Romano, Emanuele Maggi -. Grazie per infondere i valori della pace ai ragazzi”. All’emozione dei giovani si è riferita Alberta Platti, assessore ai sevizi social del comune di Monterosi: “Dobbiamo imparare dai ragazzi l’entusiasmo, loro sono il nostro esempio”. Ed infine il messaggio di Matteo Amori, sindaco di Sutri: “Abbattiamo tutte le barriere: architettoniche, morali e comportamentali con feste come questa”.

“Da sempre il cuore pulsante di Juppiter sono gli adolescenti, i ragazzi – ha detto il presidente dell’Associazione Juppiter, Salvatore Regoli – Ci occupiamo di ragazzi perché sono una risorsa, non un problema. Grazie alle loro qualità hanno la capacità di raddrizzare questo mondo storto, basta accoglierli e insieme coltivare i loro talenti. Abbiamo il compito di alimentare le passioni dei giovani mettendoli insieme, con impegno, sacrificio e responsabilità”.