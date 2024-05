NewTuscia – CANALE MONTERANO – Andreoni Cesare, Marani Pietro, Meschini Arturo, Muraglia Giulio Cesare, Pigna Giovanni, Santi Ennio e Vittorini Raffaele: sono questi i nomi dei sette canalesi internati come militari nei lager nazisti dopo l’Armistizio dell’8 settembre 1943.

Con comunicazione ufficiale, prot. n. 5275 del 23.05.2024, l’Amministrazione comunale, dopo la raccolta delle informazioni e dei documenti necessari curata dagli uffici c omunali, ha provveduto a inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei Ministri la domanda per l’assegnazione a questi nostri concittadini delle medaglie d’onore, un simbolico e importante riconoscimento statale alla loro memoria.

“Tra pochi giorni ricorrerà la Festa della Repubblica – commenta il Sindaco Alessandro Bettarelli – e proprio in quella data inaugureremo il nostro nuovo Archivio Storico: due eventi importanti che riguardano il nostro passato, ma che interessano anche il nostro presente ed il nostro futuro. Oggi simbolicamente li introduciamo con la conclusione della prima fase del progetto che ci auspichiamo porti alla formalizzazione di un riconoscimento della Presidenza del Consiglio per i nostri concittadini internati nei lager nazisti. Se oggi possiamo godere di un sistema democratico articolato, sicuramente perfettibile ma fortunatamente ben lontano dalla realtà di poco meno di un secolo fa, lo si deve anche al sacrificio di questi ex soldati, lasciati senza una guida all’indomani della firma dell’Armistizio di Cassibile e la conseguente precipitosa fuga del Re. Il nostro pensiero oggi va proprio a loro, al freddo che hanno sentito, alla fame che hanno patito, alle morti a cui hanno assistito e, come nel caso di Ennio Santi, alla morte a cui sono andati incontro.”

È intenzione dell’Amministrazione comunale organizzare una cerimonia ufficiale pubblica in cui sarà possibile conoscere più da vicino le singole storie di questi Concittadini, attraverso immagini, racconti e testimonianze, sperando che la risposta delle autorità deputate al riconoscimento arrivi velocemente, per festeggiare il conferimento delle medaglie il prossimo 4 Novembre, giorno dell’Unità nazionale e delle Forze armate, oltre che data di termine della Prima Guerra Mondiale.

Conclude il Sindaco Bettarelli: “Alcuni ringraziamenti sono doverosi. In primis ringrazio sentitamente le famiglie per il coinvolgimento mostrato non appena sono state contattate ed informate del progetto. Abbiamo scoperto che due di queste avevano già ricevuto la medaglia, altre cinque no. Le inviteremo tutte perché grazie a loro questo conferimento avrà sicuramente un enorme valore umano ed emotivo. Un grazie va anche all’amico Bruno Rinaldi, che a Cerveteri ha portato avanti un’iniziativa analoga dandoci lo spunto per ripeterla qui a Canale e a Sara Pulvirenti, che ha lavorato al progetto tenendo i rapporti con le famiglie e la Presidenza del Consiglio, con la passione che sempre la contraddistingue. Colgo l’occasione per ribadire la disponibilità dell’Amministrazione a mettersi al servizio di quelle famiglie che hanno vissuto storie similari di cui noi non siamo riusciti a trovare traccia negli archivi nazionali. La nostra storia è importante come il nostro futuro. Il 2 Giugno riapriremo l’Archivio Storico comunale dedicandolo a Rela Girolami De Biagi e speriamo il prossimo 4 Novembre di ricordare questi nostri concittadini deportati nei campi nazisti sul finire di quell’atroce abominio che è stata la Seconda Guerra Mondiale con la consegna delle medaglie”.

