Gaetano Alaimo

NewTuscia – VITERBO – Piazza del Gesù, stasera, è stata un po’ una mini convention americana anche se il motivo dell’adunata è stato l’appoggio della comunità di Fratelli d’Italia e di Viterbo alla candidatura alle elezioni europee di Antonella Sberna. Già assessore ai servizi sociali del Comune di Viterbo ed attuale consigliere comunale di FdI. All’americana per i cartelli con il nome di Antonella Sberna, Nicola Procaccini e Giorgia Meloni, sollevati con i cartelli di propaganda elettorale da tutti gli intervenuti un po’ come negli States.

Sul palco di piazza del Gesù c’era tutto lo stato maggiore regionale dei meloniani, presidente della Regione Lazio compreso. Sì, Francesco Rocca, insieme alla vicepresidente Roberta Angelilli, ha voluto essere presente “per Antonella Sberna e per Fratelli d’Italia”, anche se poi non si è trattenuto dall’attaccare sui temi d’attualità sia la sindaca di Viterbo Chiara Frontini che il presidente della Provincia Alessandro Romoli.

Con loro il presidente della commissione ambiente della Camera Mauro Rotelli; il coordinatore regionale di FdI Paolo Trancassini; il capogruppo in consiglio regionale Daniele Sabatini; il consigliere regionale Giulio Zelli; il consigliere regionale Enrico Tiero; il presidente provinciale Massimo Giampieri. E tutto lo stato maggiore regionale, provinciale e comunale di Viterbo.

“C’è anche un altro motivo per sostenere Antonella Sberna oltre alla mia vicinanza e per togliermi qualche sassolino dalle scarpe – ha detto il presidente Rocca – rispetto a tante fake news che in questi giorni stanno girando su questa provincia da parte della sindaca, tanto per cominciare rispetto a Monterazzano, rispetto a quello che noi abbiamo ereditato e rispetto a quello che faremo per l’impegno su questo territorio. Io l’ho detto con chiarezza che Viterbo non permetterò che sia la discarica della Regione come abbiamo ereditato. Questo lo dovete spiegare che quel piano non l’ha fatto Rocca e la sua giunta, lo abbiamo ereditato, e sono andato personalmente nella provincia di Latina, abbiamo già individuato i siti, così come a Frosinone e ho detto ai loro amministratori che mi auguro siano più seri del presidente della Provincia di questo territorio. Questo è il momento delle persone serie per le battaglie che abbiamo davanti”.

E’ un presidente della Regione Lazio durissimo con Chiara Frontini e Alessandro Romoli per il ricorso fatto sull’ampliamento della discarica di Monterazzano. Rocca non lesina la sua stima per Antonella Sberna e Roberta Angelilli (“Mi aveva avvisato Roberta della miopia di un’Europa che non considera le identità e le diversità dei vari territori europei”) ma che lancia apertamente il suo pensiero sui temi principali in campo per la Tuscia. Tra cui quello sul Deposito nazionale di scorie nucleari.

“Ho fatto ricorso al Tar – ha continuato Rocca – sulle scorie nucleari perché non permetteremo che su questo territorio, e sono stato io con Daniele Sabatini a farlo, ci sia uno scempio come il fotovoltaico che sta uccidendo uno dei territori più belli della nostra regione. Ecco perché non potevo mancare stasera”. Quindi l’altro scempio citato da Rocca, quello sulla sanità. “Questo è un territorio che ha pagato un prezzo alto per lo scempio sulla sanità – ha concluso il presidente -. Soltanto per questa provincia noi, due settimane fa, abbiamo autorizzato 700 nuove assunzioni a tempo indeterminato e garantendo ad altre 160 il tempo indeterminato nella sanità pubblica. Ecco la verità non come chi dice che siamo gli amici del privato. Tra poco cominceranno i lavori di riqualificazione del pronto soccorso, non vi devo raccontare com’è stato lasciato l’ospedale Belcolle che, tra poco, chiameremo Santa Rosa. L’identità è importante, questa è una battaglia di Daniele che ho sposato immediatamente. Prendermi la delega sulla sanità è stato perché, quando tra 4 anni torneremo al voto, voi saprete di chi è stato il merito o il demerito della sanità ed io sono sicuro che sarà un successo”.

Antonella Sberna ha avuto un abbraccio di piazza immenso e l’appoggio completo ed incondizionato del presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, della vicepresidente Angelilli e di tutti i vertici di FdI, tra cui il coordinatore regionale Trancassini.