NewTuscia – MONTEFIASCONE – Sequestrato il piazzale e denunciato l’esecutore materiale per reati edilizi ed ambientali. Militari del Nucleo Carabinieri Forestale di Montefiascone, nell’ambito dell’attività di contrasto ai reati ambientali e edilizi messa in campo dall’Arma Forestale nella provincia di Viterbo, hanno accertato a Graffignano, loc. Sipicciano, in collaborazione con la Stazione Carabinieri di Graffignano, la

realizzazione di un piazzale su suolo pubblico mediante conglomerato

bituminoso, fresato di asfalto miscelato con altri rifiuti edili, classificati come

rifiuti in quanto privi della relativa certificazione (cessazione della qualifica di rifiuto), che rende legittimamente impiegabile il materiale materia prima.

I militari hanno provveduto a porre sotto sequestro penale l’area interessata e

segnalato all’Autorità Giudiziaria l’esecutore materiale dei lavori, per il reato di gestione illecita di rifiuti, in violazione al D. Lgs 152/06, di invasione di terreno pubblico, art. 633 c.p., e per avere realizzato il piazzale in assenza del previsto titolo edilizio in violazione al Testo Unico sull’edilizia, DPR 380/01.