NewTuscia – TERNI – Si intitola “Insieme…a merenda” il primo torneo di volley all’aperto che si terrà domani, 25 maggio, alle 16,00 al cortile della scuola media Umberto I° di Narni. L’evento sportivo è aperto a tutti i giovani del territorio ed è promosso dall’assessorato alle politiche sociali e dall’azienda pubblica di servizi alla persona Beata Lucia.

Il Comune di Narni fa notare come sia ormai da anni impegnato nel promuovere lo sviluppo e il benessere dei giovani creando spazi di aggregazione dove i ragazzi possano confrontarsi liberamente, ricevere supporto e partecipare ad attività ricreative, ludiche ed educative. E’ stato infatti recentemente approvato il programma “Ripensare gli spazi giovanili: adattarsi ai cambiamenti sociali e promuovere la partecipazione attiva delle nuove generazioni” che ha come obiettivo la creazione di luoghi dedicati ai giovani nel territorio del centro e dello scalo. Per questo è stata recentemente formalizzata la collaborazione con il Beata Lucia per la gestione sperimentale del punto di aggregazione di Narni centro dedicato alla fascia di età 11-18 anni e aperto dal lunedì al sabato dalle 16,00 alle 19,00.

Attraverso il torneo di volley, spiega sempre il Comune in una nota, si intende non solo fornire un’opportunità di svago e sport ai ragazzi, ma anche favorire la coesione sociale e il senso di appartenenza alla comunità. L’assessore alle politiche sociali sottolinea l’impegno delle istituzioni per dare ai giovani spazi sicuri dove crescere, confrontarsi e sviluppare competenze utili per affrontare le sfide quotidiane. Al termine del torneo, previsto un buffet.