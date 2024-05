NewTuscia – TESSENNANO – Cntinua il progetto di riqualificazione delle strade della Tuscia. La Provincia di Viterbo ha infatti già aggiudicato e appaltato i lavori di miglioramento della viabilità della SP 111 all’interno del Comune di Tessennano. L’intervento partirà a breve.

La strada in questione, che collega Tessennano a Cellere, è di straordinaria importanza per gli spostamenti e il traffico veicolare nella zona. Entrambi i Comuni fanno infatti parte dell’Area Interna Lazio 1 – “Alta Tuscia Antica Città di Castro”, per la quale è stata prevista una pianificazione di interventi e manutenzione stradale ‘ad hoc’: all’interno di tale contesto, la SP 111 gioca un ruolo strategico.

L’intervento è dunque finalizzato al miglioramento della rete infrastrutturale presente tra il Comune di Tessennano e quello di Cellere, con conseguenti benefici per la popolazione residente e le attività produttivo-imprenditoriali della zona.

Nello specifico, i lavori consentiranno il traffico nei due sensi di marcia. Il progetto prevede anche interventi di sbancamento, riporto terreni, opere di consolidamento e palizzate. Tutto ciò permetterà dunque una generale e definitiva riqualificazione del fondo stradale che, allo stato attuale, risulta deteriorato.

I lavori, dell’importo complessivo di oltre 353mila euro, sono stati finanziati dall’Unione Europea nell’ambito del Next Generation Eu – “Piano nazionale per gli investimenti complementari strategia nazionale aree interne”.

“Continua l’impegno della Provincia di Viterbo sulle strade della Tuscia di propria competenza – commenta il Presidente Alessandro Romoli -. Questo intervento era da tempo atteso dalle comunità di Tessennano e Cellere, alla quali siamo riusciti a dare risposte concrete. Un ringraziamento doveroso va a tutto il personale del settore strade dell’Ente che sta curando interventi di manutenzione e riqualificazione in tutto il territorio provinciale”.