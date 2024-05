NewTuscia – VITERBO – Domenica 26 maggio, a Valle Faul, torna La Città a colori. L’evento, promosso dall’associazione Viterbo con Amore, nell’ambito della XVII edizione del Festival del Volontariato, ospiterà una lunga serie di appuntamenti, tra arte, sport, folclore, cultura, musica, danza, tutti a ingresso lib ero. Per consentire il regolare svolgimento della manifestazione si rendono necessari alcuni provvedimenti alla sosta e al traffico veicolare.

Nel dettaglio, ecco quanto previsto dalle apposite ordinanze della polizia locale (ord. n. 282 del 17-5-2024 e ord. n. 305 del 23-5-2024):

dalle ore 6 fino alle ore 22, e comunque fino a cessata necessità, sarà istituito il divieto di sosta con rimozione forzata per tutte le categorie di veicoli nell’intera area di parcheggio di piazzale Divisione Paracadutisti Folgore (Valle Faul).

Nella stessa fascia oraria (dalle ore 6 fino alle ore 22, e comunque fino a cessata necessità) sarà interdetta la circolazione veicolare in via Faul e in via El Alamein. Sarà consentito l’accesso a Porta Faul da piazza Martiri delle Foibe istriane, con deviazione del flusso veicolare in via Sant’Antonio.

Dalle ore 10, limitatamente allo svolgimento della camminata per la pace, Volontariamente giovani in cammino, potranno verificarsi interruzioni e deviazioni del traffico veicolare, lungo il seguente percorso: piazza dei Caduti, via Marconi, piazza Verdi, corso Italia, piazza delle Erbe, via Roma, piazza del Plebiscito, via Ascenzi, piazza dei Caduti, piazzale Martiri d’Ungheria, via El Alamein, via Faul (su queste ultime due vie già prevista interruzione della circolazione veicolare).

Le ordinanze sono consultabili alla sezione albo pretorio del sito istituzionale. Il programma completo degli eventi previsti per La Città a Colori è consultabile sulla home page del sito istituzionale, insieme a quello della XVII edizione del Festival del Volontariato.