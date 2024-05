NewTuscia – VITERBO – Un periodo bello e intenso, così ha definito l’attività lavorativa nella Tuscia il questore Fausto Vinci nella mattina di ogi, venerdì 24 maggio, nella conferenza in via maresciallo Romiti. Nel salutare Viterbo per dirigere la questura di Latina, ha sottolineato come in questo anno e mezzo sia riuscito a svolgere un buon lavoro grazie all’aiuto dei colleghi della questura, della finanza e dei carabinieri.

“Ho cercato di dirigere la questura in modo collegiale e in collaborazione con tutte le istituzioni della città.” Conclude ringraziando tutti i cittadini viterbesi e i quattro comitati di quartiere e, nel ricordare i successi ottenuti sul territorio a livello professionale, manifesta il desiderio di tornare a Viterbo come turista. Partendo dal trasporto della Macchina di Santa Rosa.

Presenti in sala anche la nuova dirigente della Digos di Viterbo Flaminia Donnini e il capo di gabinetto vice questore Roberto D’Amico. Al posto di Fausto Vinci arriverà Luigi Silipo, che attualmente ricopre la carica di questore di Macerata.