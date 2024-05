NewTuscia – ROMA – “L’Ufficio Europa della regione Lazio, attraverso anche gli sportelli dislocati sul nostro territorio, svolge un ruolo di importanza strategica, soprattutto in termini di orientamento e informazione, verso i Comuni e le aziende, in merito ai bandi e ai finanziamenti europei. Nella nostra regione, ci sono 378 Comuni, ognuno con una propria peculiarità. Pensiamo ai piccoli Comuni, alle aree più interne, come le zone di montagna. Per questo, è molto utile una azione di supporto e sostegno sulla base delle varie esigenze. Senza dimenticare che molti Comuni incontrano difficoltà anche nelle attività quotidiane, per carenza di risorse sia finanziarie che umane. Quindi, è di assoluta rilevanza una collaborazione sinergica, attraverso una vera rete, anche per la formazione del personale su queste tematiche. L’obiettivo principale è anche quello di rendere attrattivo il nostro territorio e agevolare lo sviluppo e la crescita delle nostre imprese, supportando e sostenendo le amministrazioni locali. Colgo l’occasione per ringraziare l’ufficio Europa per le preziose attività che svolge, a sostegno dei territori della nostra regione “

Così, il Presidente del Consiglio regionale del Lazio, Antonello Aurigemma, intervenuto oggi al Forum Pa, all’incontro ‘La rete del servizio Ufficio Europa – Avviciniamo le opportunità dei fondi europei ai territori’, presso lo stand della Regione Lazio, al Palazzo dei Congressi a Roma