Stefano Stefanini

NewTuscia – MILANO – Autostrade intelligenti e interconnesse. Anche le autostrade possono essere intelligenti e interconnesse. All’interno di Step FuturAbility District, recentemente svoltosi a Milano, Autostrade per l’Italia ha creato un’esperienza immersiva di realtà aumentata.

Apprendiamo da un articolo del Quotidiano Nazionale che le autostrade del futuro avranno droni, per il monitoraggio del traffico, corsie a induzione per la ricarica delle auto, smart city, intelligenza artificiale e control room per gestire i dati rilevati dalla rete autostradale e consigliare il viaggiatore, proprio come un co-pilota personale.

In Step sarà possibile sperimentare la Realtà Aumentata. I visitatori potranno compiere un viaggio virtuale a bordo di un’auto elettrica a guida autonoma su una “Smart Highway”.

L’auto, collegata con i sensori autostradali connessi alla Control Room di Autostrade, permette infatti ai visitatori di sperimentare i vantaggi di un’infrastruttura per la mobilità in grado di ottimizzare in tempo reale i flussi di traffico, garantendo un’esperienza di guida più sicura ed efficiente. Il viaggio nella realtà aumentata inizia con la presentazione della Control room di Autostrade per l’Italia. Un’area all’avanguardia che presenta al visitatore le tecnologie già in campo e i possibili scenari di applicazione che guardano al futuro.

I dati raccolti, tramite i sensori disseminati lungo i tratti autostradali, vengono elaborati dall’Intelligenza Artificiale e trasmessi alla Control room per supportare costantemente l’utente e aiutarlo a gestire il viaggio nella maniera più efficiente possibile. La realtà aumentata si attiva inquadrando con la telecamera del proprio cellulare l’icona a pavimento.

Il visitatore viene invitato a muoversi ruotando lo smartphone per “immergersi” completamente nella scena e subito dopo viene presentata l’Ar window: una finestra virtuale sul futuro sospesa nell’ambiente reale. Da qui è possibile esplorare uno scenario proprio come se il visitatore si affacciasse a una finestra sul futuro, interagendo con gli elementi 3D che animano l’ambiente virtuale.

Questa la descrizione apparsa su Quotidiano Nazionale della partecipazione di Autostrade per l’Italia allo Step FuturAbility District di Milano. Le auto sembrano viaggiare lungo il percorso autostradale e l’ambiente circostante si modifica in modo coerente, mostrando diversi scenari. Grazie all’integrazione della realtà aumentata nel percorso di visita lo schermo dello smartphone del visitatore si trasforma così in una finestra privilegiata per continuare a esplorare il futuro in maniera sempre più interattiva e coinvolgente.

Infrastrutture e mobilità potenziate con l’intelligenza artificiale: sfide e obiettivi per una Pubblica Amministrazione migliore.

Una PA migliore, in grado di monitorare e intervenire a beneficio della sicurezza di tutti, potrebbe risultare dall’integrazione dei sistemi di intelligenza artificiale nei trasporti e nella mobilità. Un processo che non può però prescindere dal coinvolgimento dei cittadini e da una forte attenzione ai temi etici.

Mario Nobile (Direttore Generale per la digitalizzazione, i sistemi informativi e statistici del Ministero delle infrastrutture) così definisce la proposta di Regolamento sull’intelligenza artificiale presentata dalla Commissione europea il 21 aprile 2021 che stabilisce un’infrastruttura giuridica omogenea, fondata su una classificazione dei sistemi di IA basata sul rischio.

Concetti assolutamente condivisibili, che rappresentano una importante sfida in quanto, soprattutto per i sistemi ad “alto rischio”, sono prevedibili difficoltà interpretative e operative almeno nella fase di prima applicazione.

Cercando di lanciare uno spunto di discussione, ritengo utile proporre un parallelo sistema di modellazione, riferendomi per ora alla sola pubblica amministrazione, ma è evidente che i temi che vanno affrontati riguardano l’intero ecosistema delle infrastrutture e della mobilità, dove sono presenti e protagonisti anche numerosi operatori economici.

Uno sguardo alle applicazioni dell’Intelligenza artificiale nel mondo della Comunicazione, dove si pongono forti implicazioni etiche.

Nell’ambito dell’incontro formativo deontologico per giornalisti “Intelligenza artificiale e sapienza del cuore. Deontologia giornalistica e comunicazione pienamente umana”, ispirato dal messaggio di Papa Francesco, in occasione della 58a Giornata Mondiale delle Comunicazioni Sociali, svoltosi recentemente all’Universita’ LUMSA di Roma, due relazioni, tra le altre, hanno invitato i giornalisti, gli operatori della comunicazione e gli imprenditori dell’editoria presenti ad una riflessione sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale nella vita quotidiana, nel mondo del lavoro e nelle professioni intellettuali :

-quella “magistrale” di taglio storico, filosofico, scientifico tecnologico e teologico, di Padre Paolo Benanti, presidente della Commissione sull’Intelligenza Artificiale per l’informazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

-quella tecnico informatica del prof. Andrea Tomasi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa;

Padre Paolo Benanti, presentandosi come un francescano (Ordine che nei secoli ha espresso diversi uomini di scienza), con studi ingegneristici ha sensibilizzato i presenti sulla prospettiva scientifica applicativa, sulle grandi potenzialità e sui rischi collegati ad un uso improprio dell’IA.

Paolo Benanti ha invitato a non aver paura dell’IA, ma della “stupidità naturale” degli uomini che andranno ad applicarla, ha confidato di essere ”molto più spaventato di chi pensa di fabbricare armi, facendo decidere a una macchina chi deve uccidere.”

Il religioso ha articolato il suo intervento in tre dimensioni, incentrate sull’interpretazione del messaggio di Papa Francesco:

1. pretesto, 2. contesto e 3. analisi del testo.

1. L’evoluzione della macchina e della tecnologia sotto i profili della storia e della ricerca scientifica, in chiave filosofica ed etica, partendo dai primi computer elaborati a fini bellici, al transistor, ai PC, agli attuali smartphone, sino all’approdo dell’intelligenza artificiale .

2. Occorre affermare oggi “la potenza computazionale del singolo, della persona, del cittadino” e non del semplice consumatore. Il cloud e l’algoritmo che incamerano informazioni dalle digitalizzazioni del singolo sul proprio telefonino e profilano la persona, in base alle sue scelte, non possono prevalere sulla libertà assoluta dell’Uomo, da tutelare con interventi regolatori, di carattere legislativo, su presupposti etici. Non a caso si e’ coniato il neologismo “algoretica”.

3. Il richiamo naturale alla conclusione del Messaggio delle Comunicazioni Sociali 2024 del Pontefice: “ spetta all’uomo decidere se diventare cibo per gli algoritmi, oppure nutrire il proprio cuore, senza il quale non si cresce nella Sapienza…Questa Sapienza cresce nell’alleanza tra le generazioni, fra chi ha memoria del passato e chi ha visione del futuro…

Per non smarrire la nostra umanità, ricerchiamo La Sapienza che e’ prima di ogni cosa, che passando attraverso i cuori puri prepara amici di Dio e profeti: ci aiuterà ad allineare anche i sistemi di intelligenza artificiale a una comunicazione pienamente umana”.

Il prof. Andrea Tomasi, docente del Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione dell’Università di Pisa ha insistito sul potere dell’IA di predire quello che accade, con l’esigenza di affermare un’Etica della Tecnologia per le varie applicazioni degli algoritmi, del cloud, dell’IA.

Occorre tener presente che la tecnologia applicativa collegata all’ IA, almeno nei prossimi 10 anni, sara’ globalmente ad assoluto appannaggio per il 70% per Stati Uniti e Cina e per il restante 30% per il resto del mondo, con comprensibili risvolti globali in termini di veicolazione e controllo di informazioni, flussi economico-finanziari e applicazioni militari.

Inoltre la macchina ha in se una razionalità formale e mai possiedera’ la consapevolezza la determinazione degli effetti delle azioni, per questo va assolutamente evitata la “narcotizzazione informatica” dell’uomo e della rete, in quanto la rete stessa determina un sovraccarico cognitivo e informativo, in cui appare difficile all’utente, spesso non armato di senso critico e capacità di discernimento, distinguere il vero dal falso, il virtuale dal reale.

Occorre in alcuni casi prevenire la così detta tecnoansia, che si affianca spesso nei giovani alla ecoansia, nei confronti del futuro.

In un articolo apparso a fine 2023 su una rivista specializzata, Paolo Benanti ha fornito un quadro realistico: l’AI generativa, come esemplificato dai risultati di ChatGPT di OpenAI, acquisisce la capacità di eseguire compiti attraverso l’analisi di dati storici e genera nuovi contenuti, come testo e immagini, elaborazione dei dati, sulla base di questa formazione.

Oggi, dopo la pandemia, la guerra in Ucraina e lo scoppiare di nuovi conflitti come quelli in Africa e Medioriente appare chiaro come gli strumenti dell’intelligenza artificiale applicati alle comunicazioni stiano cambiando completamente lo scenario: ci suggeriscono cosa leggere, ci profilano creando per noi una sorta di panorama digitale personalizzato, creano fake news, cioè testi, immagini e anche video falsi indistinguibili da prodotti veri.

Nel futuro, il potere dell’applicazione dell’IA nei processi produttivi e nelle comunicazioni di massa rischia di essere così forte e pervasivo da generare quello che potremmo chiamare un vero potere economico.

Prosegue Paolo Benanti: Internet, le Platform, Google e oggi le AI generative che si nutrono di Internet e delle sue espressioni sono strumenti di un enorme potere, non solo teorico ma anche quella che si dimostra come una prassi nel vivere democratico del secondo decennio di questo secolo.

Sorge così una “preoccupazione” geopolitica. Gli effetti e il potere di questo nuovo Bignami della fine degli anni 20 di questo secolo, può farne non solo uno strumento che rispecchia nei risultati il senso comune ma il vero nuovo produttore dell’opinione pubblica.

Questa preoccupazione, specie per effetti di idee che possano venire distribuite in maniera pervasiva dalle nuove AI generative è giunto anche in Cina, ove sussiste una forma efficace di censura.

Il disegno di legge delega sulle applicazioni dell’Intelligenza Artificiale approvato dal Governo italiano lo scorso 24 aprile.

La finalità del disegno di legge delega approvato dal Governo italiano lo scorso 24 aprile, consiste nel “Promuovere un utilizzo corretto, trasparente e responsabile, in una dimensione antropocentrica dell’intelligenza artificiale volto a coglierne le opportunità Garantisce la vigilanza sui rischi economici e sociali e sull’impatto sui diritti fondamentali dell’intelligenza artificiale”.

Lo scopo della disciplina, per il giuslavorista Massimo Borgobello, è in primis la garanzia dei diritti fondamentali delle persone in un’ottica antropocentrica, ossia, kantianamente, in un mondo in cui le persone non sono mezzi, ma l’oggetto della tutela.

L’articolo 3, poi, è molto dettagliato nell’esplicitare i principi generali che informano l’intero disegno di legge:

“1. La ricerca, la sperimentazione, lo sviluppo, l’adozione, l’applicazione e l’utilizzo di sistemi e modelli di intelligenza artificiale avvengono nel rispetto dei diritti fondamentali e delle libertà previste dalla Costituzione, del diritto dell’Unione Europea e dei principi di trasparenza, proporzionalità, sicurezza, protezione dei dati personali, riservatezza, accuratezza, non discriminazione, parità dei sessi e sostenibilità.

2. Lo sviluppo di sistemi e di modelli di intelligenza artificiale avviene su dati e tramite processi di cui deve essere garantita e vigilata la correttezza, l’attendibilità, la sicurezza, la qualità, l’appropriatezza e la trasparenza, secondo il principio di proporzionalità in relazione ai settori nei quali sono utilizzati.

3. I sistemi e i modelli di intelligenza artificiale devono essere sviluppati e applicati nel rispetto della autonomia e del potere decisionale dell’uomo, della prevenzione del danno, della conoscibilità, della spiegabilità e dei principi di cui al comma 1.

4. L’utilizzo d i sistemi di intelligenza artificiale non deve pregiudicare lo svolgimento con metodo democratico della vita istituzionale e politica.

5. Al fine di garantire il rispetto dei diritti e dei principi di cui al presente articolo deve essere assicurata, quale precondizione essenziale, la cybersicurezza lungo tutto il ciclo di vita dei sistemi e dei modelli di intelligenza artificiale, secondo un approccio proporzionale e basato sul rischio, nonché l’adozione di specifici controlli di sicurezza, anche al fine di assicurarne la resilienza contro tentativi di alterarne l’utilizzo, il comportamento previsto, le prestazioni o le impostazioni di sicurezza.

6. La presente legge garantisce alle persone con disabilità il pieno accesso ai sistemi di intelligenza artificiale e alle relative funzionalità o estensioni, su base di uguaglianza e senza alcuna forma di discriminazione e di pregiudizio i n conformità alle disposizioni della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità, fatta a New York il 13 dicembre 2006 ratificata e resa esecutiva ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18”.

L’articolo 3 colpisce per la ridondanza e la piena aderenza a quanto stabilito nell’AI Act, ma anche per l’individuazione della sicurezza informatica come precondizione – fattuale e, ora, giuridica – per un corretto impiego di sistemi di IA: questo significa che senza sicurezza informatica, l’uso dell’intelligenza artificiale diventa, di fatto, illecito o quasi.

Particolarmente interessante l’articolo 10, che tratta della normativa applicabile al diritto del lavoro.

“1. L’intelligenza artificiale è impiegata per migliorare le condizioni di lavoro, tutelare l’integrità psicofisica dei lavoratori, accrescere la qualità delle prestazioni lavorative e la produttività delle persone in conformità al diritto dell’Unione europea.

2. L’utilizzo dell’intelligenza artificiale in ambito lavorativo deve essere sicuro, affidabile, trasparente e non può svolgersi in contrasto con la dignità umana né violare la riservatezza dei dati personali. Il datore di lavoro o il committente è tenuto a informare il lavoratore dell’utilizzo dell’intelligenza artificiale nei casi e con le modalità di cui all’articolo 1 bis del decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 152.

3. L’intelligenza artificiale nell’organizzazione e nella gestione del rapporto di lavoro garantisce l’osservanza dei diritti inviolabili del lavoratore senza discriminazioni in funzione del sesso, dell’età, delle origini etniche, del credo religioso, dell’orientamento sessuale, delle opinioni politiche e delle condizioni personali, sociali ed economiche, in conformità con il diritto dell’Unione”.

Posto il principio cardine di tutto il sistema di diritto del lavoro in Italia, per cui il lavoro non è una merce ma un diritto, si leggono passaggi interessanti.

In primo luogo l’IA deve essere impiegata per promuovere la sicurezza sul lavoro; sarà interessante capire come verrà contemperato il diritto/divere di lavorare in sicurezza con il diritto alla protezione dei dati personali dei lavoratori.

Idem dicasi in ottica sindacale: il comma 3 si riferisce anche a quello.

Trattandosi di un disegno di legge delega, si leggono solo i principi generali; qui sarà quindi cruciale la normativa di dettaglio dei decreti delegati.

Conclusioni

Un testo importante per la civiltà e lo sviluppo giuridico dell’ordinamento nazionale, ma che dovrà prima essere approvato dalle Camere e poi “messo a terra” con decreti delegati.

Di certo i principi espressi nella proposta di legge delega però potranno essere utilizzati anche come parametro interpretativo nelle more dell’avvento della regolamentazione vera e propria, su cui bisognerà focalizzare l’attenzione.

Per chi vuole approfondire: uno sguardo all’Economia l’Intelligenza artificiale e all’impatto sulle nostre professioni.

Sono 8,4 milioni i lavoratori italiani interessati dalle innovazioni e, in prospettiva a rischio per effetto della diffusione dell’intelligenza artificiale.

Ad evidenziarlo è un rapporto di Confartigianato che analizza il grado di esposizione all’IA del nostro mercato del lavoro.

Le professioni più esposte sono quelle maggiormente qualificate e a contenuto intellettuale e amministrativo, a cominciare dai tecnici dell’informazione e della comunicazione, dirigenti amministrativi e commerciali, specialisti delle scienze commerciali e dell’amministrazione, specialisti in scienze e ingegneria, dirigenti della pubblica amministrazione.

Tra le attività lavorative a minor rischio vi sono quelle con una componente manuale non standardizzata.

Ne emerge che il 36% del totale degli occupati subirà l’impatto delle profonde trasformazioni tecnologiche e dei processi di automazione.

Una percentuale, quella italiana, inferiore di 3,2 punti rispetto al 39% della media europea di lavoratori maggiormente esposti all’IA.

Stanno peggio di noi Germania e Francia rispettivamente al 43% e al 41% di lavoratori in bilico e il Lussemburgo con addirittura il 59%, seguito da Belgio al 48% e Svezia al 48%.

Secondo la rilevazione, l’espansione dell’intelligenza artificiale insidia il 25% dei lavoratori in ingresso nelle imprese nel 2022, pari 1,3 milioni di persone. Per le piccole imprese fino 49 addetti la quota è del 22%, pari a 729.000 persone.

A livello territoriale, la maggiore percentuale di personale in bilico si registra nel centro-nord, con la Lombardia in testa (35% degli occupati assunti nel 2022 più esposti a impatto IA), seguita dal Lazio (32%), Piemonte e Valle d’Aosta (27%), Campania (25%), Emilia Romagna (23%), Liguria (23%).

Da rischio a opportunità, il rapporto mette anche in evidenza che l’intelligenza artificiale è l’arma che le imprese stanno sfruttando per ottimizzare le proprie attività.

In particolare, quasi il 7% delle nostre piccole aziende utilizza robot, superando il 4% della media europea e, in particolare, doppiando il 3% della Germania.

Inoltre, il 5% delle Pmi usa sistemi di intelligenza artificiale e il 13% prevede di effettuare nel prossimo futuro investimenti nell’applicazione dell’IA.

“L’intelligenza artificiale – sottolinea il Presidente di Confartigianato Marco Granelli – è un mezzo, non è il fine. Non va temuta, ma va governata dall’intelligenza artigiana per farne uno strumento capace di esaltare la creatività e le competenze, inimitabili, dei nostri imprenditori. Non c’è robot o algoritmo che possano copiare il sapere artigiano e simulare l’’anima’ dei prodotti e dei servizi belli e ben fatti che rendono unico nel mondo il made in Italy”.