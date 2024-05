NewTuscia – VITERBO – Provincia di Viterbo e comune insieme per dire no all’ampliamento della discarica di Monterazzano in jna riunione congiunta a Palazzo Gentili nella mattinata di oggi, giovedì 23 maggio.

Che il comune fosse in disaccordo sull’amoluamento lo aveva già dimostrato con i due ricorsi, uno presentato lo scorso anno, l’altro lo scorso venerdì; prima con l’opposizione al parere della Regione riguardante l’individuazione dell’area rifiuti di Monterazzano come adatta al servizio per tutte le province del Lazio, poi con l’opposizione alla modifica al parere di compatibilità ambientale della Via. La terza azione legale arriva dalla Provincia, che si associa ai due atti già presentati dal Comune.

L’ampliamento prevederebbe la creazione di un ulteriore serbatoio da 550mila metri cubi per 640mila tonnellate di rifiuti abbancabili per una vita utile della durata di circa sette anni.