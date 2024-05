La Faggeta del Monte Cimino tra realtà e romanzo

NewTuscia – SORIANO NEL CIMINO -Talvolta i luoghi reali ispirano storie fantastiche. È il caso della Faggeta del Monte Cimino, cui è dedicato un capitolo intero del romanzo “Nel cuore della Tuscia” di Federica Bressan. Innamorata dei boschi e della Tuscia, la Bressan unisce la promozione del romanzo a quella del territorio, in Italia e all’estero.

Venerdì 24 maggio 2024 alle ore 17:30 l’autrice sarà alla Biblioteca Comunale di Soriano nel Cimino assieme all’Associazione La Menica Alta per celebrare la Faggeta, Patrimonio Naturale dell’UNESCO. Mentre il romanzo gioca tra i piani della realtà e della fantasia, l’attività dell’Associazione è tutta reale: tutela, educazione ambientale e valorizzazione della bellezza sono le parole chiave del gruppo di volontari di Soriano: https://lamenicaalta.it/

L’incontro sarà un’occasione per conoscere meglio la Faggeta “reale” per poi calarla nella poesia del romanzo. Un incontro in Biblioteca che unisce le parole stampate alla vita e alla terra, un omaggio alla Tuscia come “terra da amare e nella quale innamorarsi”. L’evento verrà introdotto dal Vicesindaco di Soriano, Rachele Chiani.

Federica Bressan (1981) si occupa di divulgazione scientifica e di comunicazione multimediale. Musicista, giornalista, insegnante, prima di trasferirsi a Blera svolgeva attività di ricerca all’Università di Stony Brook a New York. “Nel cuore della Tuscia” è il suo primo romanzo (editore SetteCittà 2022 e BoekScout 2024). Il romanzo è disponibile in italiano, inglese e olandese. Linktree: https://linktr.ee/federicabressan

L’evento fa parte della rassegna Il maggio dei libri 2024.