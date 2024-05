NewTuscia – VITERBO – Venerdì 24 maggio, Civita Castellana e Viterbo saranno i protagonisti di una giornata intensa di campagna elettorale a sostegno di Antonella Sberna, candidata alle elezioni europee dell’8 e 9 giugno.

Il primo appuntamento avrà luogo a Civita Castellana, alla presenza della Vicepresidente della Regione Lazio, Roberta Angelilli, con la visita al distretto delle ceramiche per incontrare le imprese locali e discutere lo stato attuale e le prospettive future di un settore che è certamente tra i più importanti della Tuscia.

Subito dopo, alle ore 17.00 verrà inaugurato inaugurato il Comitato Elettorale per Antonella Sberna. L’inaugurazione sarà introdotta dai saluti del Sindaco di Civita Castellana, Luca Giampieri, e del coordinatore provinciale di Fratelli d’Italia Viterbo, Massimo Giampieri. Seguiranno gli interventi di Paolo Trancassini, deputato e coordinatore di Fratelli d’Italia Regione Lazio, Mauro Rotelli, presidente della Commissione Ambiente della Camera, Daniele Sabatini, capogruppo FDI in Regione Lazio, e il consigliere regionale Giulio Zelli.

Il secondo appuntamento della giornata sarà a Viterbo, alle 19:00 a Piazza del Gesù per l’evento “Piazza Tricolore” dove, ai rappresentanti delle istituzioni già presenti si aggiungerà anche Laura Allegrini, capogruppo FDI in consiglio comunale a Viterbo, e che vedrà la partecipazione del Presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

Un momento importante di confronto e dialogo con i cittadini, per discutere dei temi legati alla campagna elettorale per il futuro dell’Unione Europea, nonché della grande occasione per il nostro territorio rappresentata dalla candidatura di Antonella Sberna.

Coordinamento provinciale Fratelli d’Italia Viterbo