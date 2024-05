La Maury’s Com Cavi Tuscania supera ai vantaggi la Kerakoll Volley

NewTuscia – TUSCANIA – Sassuolo e torna in serie A. Dopo una battaglia durata due ore e 20, con il Sassuolo che nel secondo e terzo set ha messo in grande difficoltà i bianco azzurri, sono i ragazzi del presidente Massimo Pieri a festeggiare il prestigioso traguardo. Una vittoria strameritata dopo una partita giocata su grandi ritmi e tra due ottime squadre, con il Tuscania che ha trovato in Genna e Festi, autori.rispettivamente di 22 e 15 punti, due cecchini davvero infallibili.

Al fischio di inizio dei signori arbitri Federica Grasso e Davide.Coppola, coach Dall’Olio schiera Sassuolo con Giuriati in regia e Bigarelli opposto, Sartoretti e Soli di banda, Lodi e Degoli al centro, Ugolini libero. Coach Perez Moreno risponde con Marrazzo in regia e Buzzelli opposto, Festi e Simoni al centro, Genna e Lucarelli di banda, Rizzi libero

L’equilibrio si interrompe a metà del primo parziale: muro di Festi, ace di Lucarelli e ancora muro del centrale bianco azzurro per il 13/16. Lucarelli continua a mettere in difficoltà la ricezione avversaria, Dall’Olio è costretto a chiamare due time-out pressoché consecutivi 13/17. Due muri consecutivi, Festi e Simoni, e Tuscania prova a scappare 15/19. Un +4 che i laziali portano fino a fine parziale con Buzzelli che trova il mani out del muro per il 20/25 che chiude il set.

Il primo break della seconda frazione è dei padroni di casa 3/0. Poi l’ace di Festi porta avanti gli ospiti 3/4. Tuscania non riesce a eludere il muro avversario e Sassuolo ne approfitta 10/6. Due attacchi vincenti di Lucarelli e altrettanti primi tempi di Festi consentono agli ospiti di accorciare 13/12. Sassuolo però accelera di nuovo, 20/16, Perez Moreno ferma il tempo. Al rientro in campo, doppio ace di Bigarelli per il 22/16. Reazione Tuscania, stavolta sono gli emiliani a fermare il gioco 23/20. Il muro su Buzzelli chiude il parziale 25/21.

Terzo set. Partono forte i padroni di casa 7/2 che poi provano a scappare 10/4. Perez Moreno prova a scuotere i suoi, fuori Buzzelli per Borzacconi 11/6. La reazione di Tuscania tarda ad arrivare e Sassuolo aumenta il vantaggio 18/10, ancora time-out ospiti. Tre ace di fila di Bigarelli, Sassuolo si aggiudica il parziale 25/15.

Il quarto set si apre come si era chiuso il precedente ovvero con due ace di Bigarelli 3/1. La ricezione di Tuscania non funziona come dovrebbe e Perez Moreno ferma il tempo 9/6. Reazione ospiti, stavolta.a fermare il gioco sono i padroni di casa 9/8. Nel Tuscania Rogacien.per Lucarelli 11/8. Punto a punto entusiasmante: Buzzelli chiude con un mani fuori un’azione prolungata 21/22. Ancora il capitano per il 23/24. Finale da cardiopalmo con recupero provvidenziale di Buzzelli e Genna che trova il mani fuori del muro per il 26/28.

Quinto set. Tuscania in campo con Rogacien al posto di Lucarelli.

Buzzelli mette a terra l’8/7: si va al cambio campo con gli ospiti in vantaggio. Bigarelli spara fuori 8/10. Il primo tempo di Montesion finisce fuori e Tuscania può giocare la prima di 4 match ball a.disposizione. L’attacco di Soli si spegne sul muro a due di Buzzelli e Simoni (10/15), il Tuscania festeggia il ritorno in A3!

KERAKOLL VOLLEY SASSUOLO – MAURY’S COM CAVI TUSCANIA 2/3

(19/25 – 25/21 – 25/15 – 26/28 – 10/15)

Durata: ’28, ’30, ’25, ’36, ’24

KERAKOLL VOLLEY SASSUOLO: Mantovani, Giuriati, Serafini, Bigarelli 27,

Odorici, Soli 23, Sartoretti 18, Anceschi, Degoli, Montesion 5, Lodi,

Marchesi 3, Ugolini, Luppi. All. Francesco Dall’Olio. 2° All. Lorenzo Pinca

MAURY’S COM CAVI TUSCANIA: Buzzelli (cap) 15, Simoni 11, Genna 22,

Festi 15, Lucarelli 7, Stoleru, Pieri, Borzacconi, Marrazzo 3, De

Angelis, Rizzi (L1), Facchini, Quadraroli (L2), Rogacien 1. All.

Victor Perez Moreno, 2° All. Francesco Barbanti

ARBITRI: Federica Grasso e Davide Coppola

