NewTuscia – MONTEFIASCONE – Doppia donazione di sangue nel mese di maggio 2024 presso l’Istituto Superiore “I.I.S.S. Carlo Alberto Dalla Chiesa” di Montefiascone, in via Aldo Moro. Il primo incontro si è tenuto mercoledì 15 maggio ed il secondo martedì 21 entrambi organizzati dai volontari dell’Associazione Avis di Montefiascone, che non potevano mancare all’appuntamento con il mondo della scuola.

Alle ore 8:00 nell’autoemoteca collocata nel piazzale dell’istituto superiore, il personale specializzato ha accolto gli studenti maggiorenni, che, volontariamente, si sono sottoposti a questo gesto di altruismo e di fondamentale importanza per la vita di tantissimi malati. Dell’incontro gli studenti delle classi quarte e quinte erano stati informati, il giorno precedente, da alcuni volontari dell’Avis distribuendo materiale informativo e rendendosi disponibili a rispondere alle domande e curiosità dei ragazzi sull’Associazione e su tutto ciò che concerne l’ambito sanitario. Entrambe le mattinate si sono svolte con regolarità: le classi sono scese dalle proprie aule, scaglionate e senza, in nessun modo, intralciare le attività didattiche.

Tutto ciò è stato reso possibile grazie alla sensibilità ed alla disponibilità ormai consolidata da molti anni presso il Dalla Chiesa ed all’organizzazione puntuale della prof.ssa Daniela Martinelli, insegnante referente alla salute dell’Istituto, alla prof.ssa Brizi e alla Dirigente Prof.ssa. Paola Gubbiotti. Complessivamente ben 47 studenti si sono presentati ai due appuntamenti dimostrando grande sensibilità e vicinanza al mondo del volontariato. E’ grazie a questi eventi che si diffonde il valore della solidarietà e la cultura del dono che contribuiscono alla formazione della persona e alla crescita umana e civile delle nuove generazioni. Inoltre sono utili perché forniscono agli studenti informazioni sui corretti stili di vita e un regolare controllo del proprio stato di salute.

L’Avis di Montefiascone ringrazia tutti gli studenti donatori e anche coloro che, per vari motivi, non hanno potuto donare, con l’augurio e la speranza che questi giovani possano continuare a donare in maniera periodica rendendo così possibile la disponibilità di questo bene prezioso in tutte le strutture sanitarie, bene che non si produce ma che si può solo donare. Infine Avis informa che l’Associazione, come per gli anni precedenti, bandirà un concorso per 65 borse di studio da assegnare ai maturandi di questo anno scolastico che terrà conto del punteggio riportato all’esame di maturità e alle donazioni effettuate.